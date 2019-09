Illegális bevándorlás

Évek óta a legtöbb migráns érkezett Szlovéniába

Szlovéniában idén 9801 migránst tartóztattak fel a hatóságok, ezen belül csak augusztusban 2351 hatásértőt fogtak el, ami havi szinten a legmagasabb szám a 2015-ös és 2016-os migránsválság óta - közölte kedden a szlovén belügyminisztérium.



A legtöbb migráns Pakisztánból érkezett, 2344-en, őket követték az afganisztániak, marokkóiak, bangladesiek, irániak, szíriaiak, törökök és más közel-keleti országokból, továbbá Afrikából érkezők.



A legtöbb illegális bevándorlót Koper, Ljubljana és kelet-szlovéniai Novo Mesto környékén tartóztatták fel.



Tavaly, az év első nyolc hónapjában a szlovén hatóságok 5899 migránst fogtak el, míg idén, az év azonos időszakában 9801 menedékkérő próbált illegálisan belépni szlovén területre.



Nőtt a menekült státuszért folyamodó bevándorlók száma is: tavaly augusztusig 2098-an, idén 2577 kértek menedéket.



A legtöbb migránst Horvátországba toloncolták vissza a szlovén rendőrök: tavaly augusztus végéig 2030-at, idén ez a szám közel a háromszorosára, 6477 főre nőtt.



Az országban jelenleg 340, menekültstátusszal rendelkező külföldi állampolgár tartózkodik, akárcsak 679 olyan személy, aki nemzetközi védelmet kapott.



A Görögországból Macedónián, Szerbián és Magyarországon át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Mára Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Az illegális határátlépőket a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkeztek.