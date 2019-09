Horvátország

216-tal száguldott McLarenjével egy magyar sofőr Dubrovnik közelében

216 kilométer/órával mértek be egy magyar sofőrt múlt vasárnap Dubrovnik közelében, ahol a megengedett végsebesség 130 kilométer/óra. A McLaren 570S sportkocsi-ritkaságban repesztő 43 éves férfi megdöntötte a horvát rendőrség heti sebességrekordját.



A rendőrség gyorshajtásért 5 ezer kunás (212 ezer forintos) büntetést szabott ki a sofőrre, és egy hónapra eltiltotta a horvátországi utakon való vezetéstől.



A hvg.hu szerint az nem derül ki, hogy magyar rendszáma volt-e az autónak, ami azért is lehet érdekes, mivel tavaly egyetlen ilyen autót sem regisztráltak, és idén is összesen egyetlen ilyen sportkocsi kapott magyar rendszámot.



Az 570 lóerős McLaren 570S-t 2015-ben mutatták be, végsebessége 328 kilométer/óra és nagyjából 60 millió forintért lehet megvásárolni.



A címlapfotó illusztráció.