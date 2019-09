Olaszország-politika

Matteo Renzi kilép pártjából

Matteo Renzi, az olasz balközép Demokrata Párt (PD) volt főtitkára, volt miniszterelnök kilép pártjából, és önálló parlamenti frakciót alakít - jelentette a La Repubblica című olasz napilap hétfő éjjel.



A balközép újság értesülései szerint Matteo Renzi ezt telefonon jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek.



Renzi arról biztosította a kormányfőt, hogy az általa tervezett új parlamenti frakció továbbra is támogatja a PD és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) szeptember elején megalakított kormányát.



Számítások szerint Matteo Renzivel a PD mintegy húsz képviselője és tíz szenátora készül új parlamenti frakciót alakítani.



Az olasz politikában régóta nyílt titoknak számított, hogy Matteo Renzi szakítani akar pártjával, és ehhez csak a megfelelő pillanatot kereste. Kiváló alkalmat az új olasz kormány megalakulása adott, amelyet Matteo Renzi szorgalmazott a PD és az M5S között. Előrehozott választásokkal a PD-nek a Matteo Renzi vezette szárnya valószínűleg gyengült volna, a kormányalakítással viszont Renzi emberei a parlamentben maradtak.



A 44 éves Matteo Renzi 2013 és 2018 között volt a PD főtitkára, olasz miniszterelnök 2014 februártól 2016 decemberig, amikor az általa kezdeményezett alkotmányos népszavazás kudarca után lemondott.



Matteo Renzi lépése ismét új fejezetet nyit az olasz baloldal történetében: vele a PD centrista magja távozik a pártból, különválva a jelenlegi főtitkár, Nicola Zingaretti képviselte baloldaltól.



Elemzők szerint Matteo Renzi hosszabb távú terveit fedi fel, vagyis egy új centrum létrehozatalának szándékát az olasz politikában, az egyre inkább baloldal felé sodródó PD és M5S, valamint a Matteo Salvini vezette jobboldal között.



Matteo Renzi az egykori olasz kereszténydemokrata szavazókat és a jobbközép választóit állíthatná maga mögé. Olasz sajtókommentárok szerint egy önálló frakcióval Renzi meghatározhatja - a néhány hete az ő közreműködésével megszületett - PD-M5S kormány sorsát is.



A PD politikusai "földrengésnek" nevezték a Matteo Renzi előidézte pártszakadást. Dario Franceschini szerint például Matteo Renzi a döntésével Matteo Salvinit, a Liga vezetőjét és az olasz jobboldalt erősíti.