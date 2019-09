Izrael

Az izraeli kormány utólag jóváhagyta egy törvénytelen telep felépítését Ciszjordániában

2019.09.16 06:30 MTI

Az izraeli kormány a Jordán-völgyben vasárnap tartott - a parlamenti választások előtti utolsó - ülésén utólag jóváhagyta egy eddig törvénytelennek minősített telep létjogosultságát Ciszjordániában - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



A kormány utólag hivatalos kolóniává minősítette a Jerikó palesztin várostól északra, 1999-ben illegálisan létrehozott Mevoot Jericho nevű izraeli telepet.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök a lap szerint azért nem a megszokott helyszínen, Jeruzsálemben, hanem a Jordán folyó völgyében tartotta meg az utolsó kormányülést, hogy ezzel is kiemelje néhány napja tett választási ígéretét, amely szerint győzelme esetén annektálja ezt a Ciszjordániát Jordániától elválasztó, stratégiailag fontos területet.



Az ülésen a kormányfő emlékeztetett Donald Trump amerikai elnök szombati Twitter-bejegyzésére, amely amerikai védelmi szövetséget ígért Izraelnek. "Beszéltem Donald Trump elnökkel a hét végén, és egyetértettünk abban, hogy történelmi védelmi szövetséget dolgozunk ki Amerika és Izrael között"- mondta Netanjahu.



Megismételte a múlt héten tett ígéretét arról, hogy új kormánya majd kiterjeszti az izraeli szuverenitást a Ciszjordániában lévő Jordán-völgy, valamint a Holt-tenger északi partvidéke felett, és Izraelhez csatolja az ott található izraeli telepeket.



A kormány megbeszélésére felállított rendezvény-sátorban Netanjahu bejelentette, hogy az 1967-ben Jordániától elfoglalt Jordán - völgye lesz az ország keleti határa, melynek települései hivatalosan is Izraelhez tartoznak majd.



Netanjahu annektálási ígérete nemzetközi bírálatokat váltott ki, az Európai Unió és Szaúd-Arábia is tiltakozott, mert a tervbe vett lépés szerintük lángba boríthatja a Közel-Keletet, és ellehetetleníti a jövendő palesztin állam létrehozását Ciszjordániában.



Izraelben széles körben a jobboldali szavazótábor mozgósítására irányuló kampányfogásnak tekintették az ígéretet, s az ellenzéki pártok hangsúlyozták, hogy Netanjahunak több mint egy évtized állt rendelkezésére ehhez a döntéshez, mégsem tette meg, noha 2009 óta áll az izraeli kormányok élén.