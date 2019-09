Támadás érte a világ legnagyobb olajfinomítóját és egyik olajtermelő mezejét

Jemeni húszi lázadók megtámadták Szaúd-Arábia olajlétesítményeit - közölte szombaton a húszik által irányított Al-Masirah hírügynökség. A jemeni fegyveres erők szóvivője szerint a lázadók nagyszabású műveletet hajtottak végre 10 drónnal az Aramco állami olajvállalat két fő olajterminálja ellen, Abkaikban és Huraiszban, amelyek a királyság keleti részén találhatóak - jelentette a CNN.

Az állami média állítása szerint az olajfeldolgozóban robbanások történtek, és két helyen is hatalmas tűz keletkezett, amit állítólag már megfékezett a létesítmények biztonsági személyzete. A híradások áldozatokat nem említenek.

A jemeni fegyveres erők szóvivője közölte, hogy embereik támadták meg 10 drónnal a szaúdi olajterminált és a közeljövőben további "nagyobb" és "fájdalmasabb" támadások is várhatók.

The gunshots and the explosions were heard by local residents at around 3 am this morning in Aramco compound near #Buqayq, #SaudiArabia. Some people I spoke to say there were about 12 explosions that rock the area. pic.twitter.com/0r27l2V2Zo