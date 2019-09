Kegyes halál

Hollandiában felmentették az orvost, aki halálba segített egy súlyosan demens beteget

Felmentette minden vád alól a hágai bíróság szerdán azt a holland orvost, aki "halálba segített" egy súlyosan demens beteget.



A törvényszék megállapította, hogy a 74 éves nő még betegségének egy korábbi fázisában kérelmezte az eutanáziát, az orvos pedig körültekintően, a jogszabályoknak és a leadott végakaratnak megfelelően járt el, konzultált több kollégájával és a családtagokkal.



Az ügyészség azzal vádolta meg a mára visszavonult orvost, hogy nem járt el kellő gondossággal, s nem tett meg mindent azért, hogy tisztázza, a beteg továbbra is meg akar-e halni. A bíróság szerint azonban a kommunikáció nem is lett volna lehetséges a páciens állapota miatt.



Sanne van der Harg, a vádhatóság szóvivője közölte, hogy alaposan tanulmányozni fogják a határozatot, csak utána döntenek az esetleges fellebbezésről.



A "halálba segített" nő lánya kijelentette, nincs kétsége afelől, hogy anyja meg akart halni. "Az orvos kiszabadította mentális börtönéből" - fogalmazott.



Sajtóhírek szerint az ítélet irányadó lehet a későbbi esetekben, segíthet az eutanáziatörvény értelmezésében.



A világon elsőként Hollandiában legalizálták az eutanáziát 2002-ben, végrehajtását azonban szigorú szabályokhoz kötik ott és a később hasonlóan eljáró Belgiumban is.



Az önkéntes halált azoknak engedélyezhetik, akik állandó, szinte elviselhetetlen, kevéssé csillapítható fájdalommal járó, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és az eutanáziát még teljesen tiszta tudatállapotban, cselekvőképesen kérelmezik írásban, ismételten.



Az előrehaladott demenciában szenvedők körében rendkívül ritka az eutanázia, 2002 óta kevesebb mint húsz ilyen esetet regisztráltak Hollandiában.