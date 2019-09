Lengyelország

A lengyel kormány vízmegtartási programot fogadott el az aszály miatt

hirdetés

A lengyel kormány egy vízmegtartási program fő pontjait fogadta el kedden, mely értelmében mintegy ezer milliárd forintnak megfelelő beruházásokkal 2021-2027-ben duplájára növelnék az ország víztartalékait.



A végleges programot 2020 végén, 2021 elején hagynák jóvá. A miniszterelnöki sajtóiroda közleménye szerint az intézkedésekre azért van szükség, mert az utóbbi években nő Lengyelország vízhiánya.



A keddi kormányülésen elfogadott terv szerint a következő években 94 beruházást valósítanak meg összesen 10-14 milliárd zloty (mintegy 764 milliárd-1 ezer milliárd forint) értékben.



Mindenekelőtt víztározókról van szó, de elősegítenék a természetes és a mezőgazdasági talajvízmegtartást is. Egyúttal javítani akarnak a belvízi hajózás stabilitásán és minőségén.



A programot az uniós költségvetési keretből, hitelekből, állami és önkormányzati költségvetésből is fedeznék.



A lengyel mezőgazdasági tárca augusztus közepén közzétett adatai szerint idén 1,87 milliárd zlotyra (143 milliárd forint) becsüli az aszály okozta károkat a mezőgazdasági terményekben mintegy 1,8 millió hektárnyi területen. A lengyel kormány ezért kártérítési programot is meghirdetett a gazdák számára.