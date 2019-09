EU-tisztújítás

Nyolc alelnök, köztük három ügyvezető alelnök lesz az Európai Bizottságban

Új szerkezetű Európai Bizottság alakul Ursula von der Leyen megválasztott elnök keddi brüsszeli bejelentése alapján: a novemberben hivatalba lépő testületnek nyolc alelnöke, köztük három ügyvezető alelnöke, illetve tizennyolc 'egyszerű' biztosa lesz. 2019.09.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ügyvezető alelnökök kettős funkciót látnak majd el, egyrészt felelősek lesznek a meghirdetett korábbi munkaprogramban szereplő három kulcstéma valamelyikéért, másrészt biztosi feladatokat is betöltenek, és tartozni fog alájuk egy-egy főigazgatóság.



Ilyen posztot a holland Frans Timmermans, a dán Margrethe Vestager és a lett Valdis Dombrovskis fog betölteni. Von der Leyen távollétében előbbi fog elnökölni az Európai Bizottság tagjainak ülésén.



Timmermans koordinálja az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkát, ő lesz felelős a klímapolitikáért is.



Vestager koordinálja a digitális kornak megfelelő Európa programját, és egyúttal továbbra is betölti majd a versenyjogi biztosi posztot.



Dombrovskis koordinálja az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket, és egyszersmind ő lesz a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos.



Az öt további alelnök egyike a spanyol Josep Borrell, aki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője lesz. Mellette a cseh Vera Jourová az "értékek és átláthatóság", a görög Margarítisz Szkínász az "európai életmód védelme", a szlovák Maros Sefcovic az "intézményközi kapcsolatok és tervezés", míg a horvát Dubravka Suica a "demokrácia és demográfia" nevű portfóliót kapta.



Ez azt jelenti, hogy a nyolc alelnöki pozíció közül négy a kelet-közép-európai régiónak jutott.



Az előző, Jean-Claude Juncker vezette testületben "mindössze" hét alelnök, köztük egy első alelnök volt.



Az olasz Paolo Gentiloni a gazdasági, az ír Phil Hogan pedig a kereskedelmi tárcát kapta. A francia Sylvie Goulard belső piaci biztosként felügyeli majd az iparpolitikával kapcsolatos munkát, és egyúttal támogatni fogja a digitális egységes piacot. Ezenkívül ő felel majd a védelmi iparral és űrkutatással foglalkozó új főigazgatóságért is.



Az osztrák Johannes Hahn a költségvetési és igazgatási, a belga Didier Reynders a jogérvényesülési, a svéd Ylva Johansson a belügyi, az észt Kadri Simson az energiaügyi, Trócsányi László pedig a szomszédság- és bővítéspolitikai tárcáért lesz felelős.



A lengyel Janusz Wojciechowski lesz a mezőgazdasági, a román Rovana Plumb a közlekedési, a ciprusi Sztella Kiriakídisz az egészségügyi, míg a finn Jutta Urpilainen a nemzetközi partnerségekért felelős biztos. A luxemburgi Nicolas Schmitté lesz a munkahelyteremtés, a máltai Helena Dallié az egyenlőség, a szlovén Janez Lenarcicé a válságkezelés területe.



A portugál Elisa Ferreirának a "kohézió és reformok", a bolgár Marija Gabrielnek az "innováció és ifjúság", a litván Virginijus Sinkeviciusnak a "környezet és óceánok" nevű portfólió jutott.

A megválasztott elnök felkérte a leendő biztosokat, hogy minden egyes tagországba látogassanak el hivatali idejük első felében. Emellett aláhúzta, hogy a biztosi testület ülései papírmentesek és digitálisak lesznek, továbbá az "egy be, egy ki" elvének fontosságát is kiemelte, ennek célja, hogy minden új jogszabály elfogadásával párhuzamosan hatályon kívül helyezzenek egy másikat, így könnyítve meg az emberek és a vállalkozások életét.



"Ez a csapat az európai út formálója lesz: bátran fellépünk a klímaváltozás ellen, továbbfejlesztjük a partnerségünket az Egyesült Államokkal, definiáljuk a mind magabiztosabb Kínához fűződő viszonyunkat, továbbá megbízható szomszédok leszünk, például Afrika számára. Csapatom képviselni fogja az értékeinket és a világszínvonalú normáinkat" - közölte Ursula von der Leyen.