Ukrajna

Körözést adtak ki két volt ukrán parlamenti képviselő ellen

Körözést adtak ki Ukrajnában a parlamentből a legutóbbi választás nyomán kiesett két volt képviselő ellen, akik korábban mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be kormányzati, illetve megyei vezetői tisztséget.



A hírt Jurij Lucenko volt főügyész hozta nyilvánosságra pénteken a Facebookon. Az értesülést később az Obozrevatyel ukrán hírportál szerint a főügyészség sajtószolgálata is megerősítette.



Eszerint az ukrán főügyészség körözési eljárást indított hivatali visszaélés gyanújával Olekszandr Vilkul és Dmitro Kolesznyikov ellen.



Vilkul miniszterelnök-helyettes volt Janukovics elnöksége alatt Mikola Azarov kormányában 2012-2014 között. Ezt megelőzően 2010 márciusától 2012 decemberéig Dnyipropetrovszk megye kormányzója volt. A vád ellene az Ukrajinszka Pravda hírportál által a főügyészség honlapjáról idézett információk alapján az, hogy 2011-2012 között kormányzóként közreműködött egy mezőgazdasági terület ipari területté való törvénytelen átminősítésében egy bányászati és feldolgozó kombinát számára.



Kolesznyikov 2010 márciusától 2012 decemberéig iparpolitikai miniszter volt, majd Vilkult váltotta a Dnyipropetrovszk megyei kormányzói poszton, amelyet 2014 márciusáig, Janukovics bukásáig töltött be. Őt azzal gyanúsítják, hogy 2012 júniusa és decembere között mint az ukrán Állami Ingatlanügynökség vezetője közreműködött egy tervező- és kutatóintézet nagy értékű objektumainak törvénytelen elidegenítésében.



Mindkét politikus az előző parlamenti ciklusban az Ellenzéki Blokk nevű frakció tagja volt, amelyet Janukovics egykori hívei alapítottak, azonban a pártnak nem sikerült elérnie a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt a július 21-i törvényhozási választáson, így a két honatya nem jutott mandátumhoz.



A volt főügyész emlékeztetett arra, hogy tavaly ősszel hivatala már kezdeményezte a parlamentnél a két képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, de az akkori törvényhozás ezt nem szavazta meg.