Robbanás egy indiai tűzijátékgyárban, sok halott

Legalább 20 ember meghalt, és több mint 12 megsérült egy tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanásban az észak-indiai Pandzsáb államban - közölte a helyi rendőrség a Hindustan Times című indiai napilap jelentése szerint. A robbanás következtében az épület összedőlt.



A helyszínen jelenleg a nemzeti és állami katasztrófavédelmi hatóságok tagjai folytatnak műveleteket a romok alatt rekedt emberek kimenekítésére.



Az NDTV nevű indiai televíziós csatorna korábbi jelentése szerint félő, hogy akár 50 ember is a romok alatt lehet. Több mint 12 embert a közeli Amritszár egyik kórházába szállítottak. A hatóságok továbbra is igyekeznek kideríteni, hogy mi okozta a balesetet.



Helyi hatóságok adatai szerint az incidens a gurdászpuri körzetben található Batála városában történt. A helyzet felmérése érdekében a helyszínre érkeztek a körzet közigazgatásának magas rangú tisztségviselői és rendőrök is. Amarinder Szingh pandzsábi főminiszter mélységes fájdalmának adott hangot a tragédia miatt.

