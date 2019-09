Csillagászat

Majdnem ütközött két műhold

Majdnem ütközött két műhold

Az Elon Musk nevével fémjelzett, több ezer műhold fellövésére készülő Starlink egyik egysége elől kellett kitérnie egy időjárási műholdnak. 2019.09.04

Első alkalommal okozott élesben problémát a már korábban is sokat kritizált műhold-hadserege az amerikai Starlink cégnek. A világhírű techvállalkozó, Elon Musk nevével fémjelzett amerikai vállalat a globális internetlefedettség kiépítéséhez a tervek szerint 12 ezer műholdat fog pályára állítani.



A tervnek számos kritikusa akad, többek közt a csillagászok körében keltett óriási felháborodást a felszíni megfigyelést nagymértékben zavaró áthaladások indokolatlan sűrűsége. A kitűzött sokezres műholdból egyelőre csak 62 kering a Föld körül, de már így is komplikációk léptek fel.



Az Európai Űrügynökség (ESA) hétfő délután tweetelte ki, hogy az egyik időjárási műholdnak, az Aeolusnak kitérő manővert kellett végrehajtania az ütközés elkerülésére.



Nagyon ritka az olyan manőver, amit két aktív műhold találkozása miatt kell végrehajtani. 2018-ban mindössze 28 beavatkozásra volt szükség, ezek mindegyikét már nem működő műholddal, vagy űrszeméttel való találkozás indokolta.



A szervezet arról is ír, hogy a mostani manuális elkerülő manőverek a jövőben kivitelezhetetlenek lesznek, ha megvalósul a Starlink terve. Ez meteorológiai szempontból a további űrszemét létrejöttének megelőzése mellett az időjárási műholdak épsége, így az időjárás-előrejelzéshez szükséges adatok begyűjtése miatt is létfontosságú - írta az időkép.hu.