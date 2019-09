USA

A Fehér Ház halálbüntetést javasol a tömegmészárlások elkövetői számára

A Fehér Ház halálbüntetést javasol a tömegmészárlások elkövetői számára - értesültek amerikai újságírók hétfőn Marc Shorttól, Mike Pence amerikai alelnök kabinetfőnökétől, aki a Lengyelországból Írországba tartó alelnöki repülőgépen nyilatkozott.



Short elmondta az újságíróknak: William Barr igazságügyi miniszter és munkatársai törvényjavaslat-csomagot készítettek elő a fegyvervásárlás és a fegyvertartás körülményeinek szigorítására és a tömegmészárlások elkövetőinek büntetési tételeire. E javaslatcsomag része az tervezet, amely előírná a kötelező halálbüntetést.



Az Egyesült Államokban a hétvégén Nyugat-Texasban elkövetett lövöldözés ismét felerősítette a fegyvertartás szigorításának követelését. Egyes demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok - például Beto O'Rourke és Julián Castro, texasi politikusok - a vásárlás előtti háttérellenőrzések jelentős szigorítását követelték.



Donald Trump elnök a hétvégén ugyan tartózkodott attól, hogy a fegyvertartás szabályainak szigorítására szólítson fel, de újságíróknak úgy fogalmazott: "rendkívül sok csoport dolgozik ezen a kérdésen, én tárgyaltam több szenátorral és képviselővel is. Az emberek azt szeretnék, hogy történjen már végre valami".



Trump elmondta azt is: a kormányzat több elképzelést és törvényjavaslatot vizsgál, ám nem részletezte ezeket.



Az elkövetkező hónapok és a jövő évi elnökválasztás egyik fő témája elemzők szerint várhatóan a fegyvertartás lesz. Az amerikai törvényhozók a jövő héten térnek vissza a nyári szabadságukról Washingtonba, és a kongresszus is a jövő héten kezdi újra a munkát. Mitch McConnell, a republikánus szenátorok frakcióvezetője már a nyár elején ígéretet tett arra, hogy az őszi ülésszakon különös figyelmet szentelnek e témának.



A The Hill című lap hétfői elemzése szerint van is esély egy új, szigorú törvény elfogadására, hiszen a 2018-ban tartott félidős választásokon több demokrata párti képviselő úgy győzött, hogy nagyon szigorú fegyvertartási törvények megszavazását ígérte.