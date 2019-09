Támadás

Saját kakasa ölt meg egy idős nőt Ausztráliában

A nő a tojásokat szedte össze hátsó kertjében a baromfiudvarról, amikor rátámadt az agresszív kakas. A szárnyas a csőrével éppen egy vénáját találta el, és a vérzés olyan erős volt, hogy nem lehetett elállítani - számolt be róla a helyi média.



Roger Byard, az Adelaide-i Egyetem orvosprofesszora, aki tanulmányozta az esetet, az alkalmat megragadva figyelmeztette a lakosságot, hogy vigyázzon a háziállatokkal. Korábban egy másik idős ausztrál nő halálát a macskája okozta, mert úgy megkarmolta a lábát, hogy elvérzett.



Byard hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú, elvérzésből fakadó halálozásokat nem csak a háziállatok támadása okozhatja, végeztek olyan kutatásokat, amelyek azt mutatták, hogy idős emberek a saját házukban is gyakran megütik magukat, és a trauma vagy a vénás sérülések következtében elvéreznek.



A szakértő hozzátette: számos olyan eset fordul elő, amikor az állatok okoznak halált.



"Nem is gondolnánk, de a macskák például elég kockázatosak az idősek számára. Ugyanis szeretnek nekidörgölőzni az ember bokájának és lábának vagy leülni az ember mögött, ami sokszor ahhoz vezet, hogy az idősek megbotlanak és megsérülnek " - magyarázta Byard.



A címlapfotó illusztráció.