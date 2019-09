Pártok

Ursula von der Leyen is támogatja az európai minimálbér bevezetését

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy támogatja az európai minimálbér bevezetését - mondta hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján Dobrev Klára.



Az Európai Parlament DK-s alelnöke elmondta, hogy megválasztását követően levélben gratulált Ursula von der Leyennek, akinek arra is felhívta a figyelmét, hogy elnöki programja sok ponton hasonlít a Demokratikus Koalíció programjához. Válaszlevelében Ursula von der Leyen azt írta, hogy már hivatali ideje első száz napja alatt olyan javaslatot tesz, ami biztosíthatja, hogy az EU minden munkavállalója igazságos minimálbért kapjon - közölte az EP-képviselő.



A politikus kérdésre válaszolva úgy számolt, hogy az európai minimálbér az átlagbér hatvan-hetven százaléka lenne.



Más témában kérdezték arról, hogy férje, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt mennyibe került egy kilométer autópálya megépítése. Azt felelte, hogy a 2010 előtti kormányok idején átlagosan egy-másfél milliárd forintba került az autópályák kilométere, de voltak olyan szakaszok is, amelyekre a speciális körülmények, például hídépítés miatt ennél többet kellett költeni. A határkerítés egy kilométerét is körülbelül annyiért húzták fel, mint amennyibe az autópályák kerültek - mutatott rá Dobrev Klára. Felháborítónak nevezte, hogy a Fidesz-kormány az önmaga által "legfontosabbnak tartott politikai termékét" is "lopásra használta fel". A Fidesz "egy fillérrel nem tud elszámolni" abból a pénzből, amit az uniótól követel a határzárra - tette hozzá.

Kérdezték, hogy EP-képviselőként miért veszi ki ilyen aktívan a részét a DK és az ellenzéki összefogás kampányából. Dobrev Klára leszögezte, itthon és az EU-ban is azért dolgozik, hogy a magyar emberek élete jobb legyen, de ehhez szükség van arra, hogy a jelenlegi kormány megbukjon.



Sokszínű országban élünk, van amiben egyetértünk, és van, amiben nem, erről szól a demokrácia - felelte arra, hogy mennyire lehet működőképes egy, az ellenzéki pártok által vezetett önkormányzat. A Fidesz az elmúlt tíz évben "egyen kockákra vágta" a választókat, mert mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, pedig ha különbözőek vagyunk, akkor meg kell vitatnunk a közös ügyeinket - jelentette ki. Ma a Fidesz polgármesterei és képviselői semmi mást nem csinálnak, csak a központi pártszervezet utasításait hajtják végre. Egy színes, demokratikus városvezetés azonban azokat fogja képviselni, akik megválasztották - tette hozzá.



Az önkormányzati választáshoz kapcsolódó többi kérdésre Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője válaszolt. Kérték, értékelje Rogán Antalnak, a miniszterelnök kabinetfőnökének szavait, aki a bohócokhoz hasonlította Tarlós István főpolgármester ellenfeleit. Gréczy Zsolt azt felelte, Rogán Antal szavai az aggódást jelzik, ugyanis Karácsony Gergely esélyes a főpolgármesteri posztra és le is fogja győzni Tarlós Istvánt.



Szembesítették azokkal a kritikákkal, hogy Karácsony Gergely polgármesterként még Zuglót sem tudta megfelelően vezetni. A frakciószóvivő azt válaszolta: ezek a kritikák a fideszes sajtótól és a Fidesz propagandistáitól származnak, Karácsony Gergely ugyanis a zuglói polgárok megelégedésére irányítja a kerületet.



Faggatták Balla Istvánnak, a DK komáromi képviselőjelöltjének korábbi Facebook-bejegyzéséről, amelyben azt írta, hogy "Csökkent a birkahús ára! Már csak 9000 ezer forintba kerül egy szavazat". Gréczy Zsolt hangsúlyozta, hogy a DK az ilyen kijelentésekkel nem ért egyet. A bejegyzést később levették, ez megfelel egy bocsánatkérésnek - tette hozzá. A posztoló korábban egyetlen pártnak, a Fidesznek volt tagja, amit azért hagyott el, mert az Orbán-kormány "tönkretette az oktatást" - mondta.