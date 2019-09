Terror

Azonosította a szombati texasi lövöldözés elkövetőjét a rendőrség

Azonosították a texasi lövöldözés elkövetőjét, aki hét embert megölt és huszonkettőt megsebesített a nyugat-texasi Midland és a szomszédos Odessa város közötti ámokfutása során - jelentette be vasárnapi sajtóértekezletén az odessai rendőrség.



A tettes a 36 éves Seth Ator volt, aki Odessától mintegy húsz kilométernyire élt.



Gépkocsiját a midlandi rendőrség állította meg szombaton egy közlekedési jelzőlámpánál, mire a férfi rájuk lőtt és az autóval elmenekült. Az országúton haladva vaktában lövöldözött, majd kiszállt és elrabolt egy postai teherautót, azzal ért be Odessa városába, ahol egy mozi parkolójában a rendőrök lelőtték, miután tűzharcba keveredett velük.



Michael Gerke, az odessai rendőrség vezetője vasárnapi sajtókonferenciáján nem nevezte meg az elkövetőt. "Nem vagyok hajlandó kimondani a nevét, mert egyáltalán nem akarom ismertté tenni őt azért, amit elkövetett". Kilétét a sajtótájékoztató után a rendőrség többi munkatársa hozta nyilvánosságra.



A rendőrfőnök a többi között elmondta: bebizonyosodott, hogy az elkövető egyedül cselekedett. Tettének oka egyelőre ismeretlen, és vizsgálják, hogyan jutott az általa használt AR-Style típusú félautomata gépkarabélyhoz.



A rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai vasárnap házkutatást tartottak Ator lakhelyén, egy elhanyagolt, viskószerű házban, ahol nincs folyóvíz és áram sem.



Az elkövető egyik szomszédja riportereknek elmondta: Atort erőszakos emberként ismerték, aki éjjelente gyakran lövöldözött ki a házából, és épp a múlt héten fegyverrel fenyegette meg őt, mert rossz helyre tette ki a szemetes zsákot. A szomszédasszony a múlt hónapban már jelezte a rendőrségnek, hogy a férfi rendszeresen lövöldözik éjszakánként, de a rendőrség nem reagált a bejelentésre.



Az FBI közölte: nincsenek arra utaló nyomok, hogy Seth Atornak bel- vagy külföldi terroristákhoz, terrorszervezetekhez fűződő kapcsolatai lettek volna.



Vasárnap Greg Abbott, Texas állam kormányzója a kórházban meglátogatta az ámokfutás sebesültjeit, majd sajtóértekezletet tartott. A tájékoztatón felsorolta a Texasban elkövetett lövöldözéseket, és azt hangsúlyozta, hogy ez a helyzet tarthatatlan, cselekvésért kiált. Konkrétumot azonban nem említett, hogy szerinte hogyan is lehetne véget vetni ennek a jelenségnek.



Közben éppen Texasban vasárnap a fegyvertartást lazító rendelkezések léptek életbe. Vasárnaptól már az iskolákat és a templomokat is el lehet látni fegyverekkel.



A The New York Times című lap - meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozó - értesülései szerint Atort a lövöldözés előtti napon bocsátották el teherautó-vezetői állásából.