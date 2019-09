Franciaország

'Istent sértő hangokat hallott' - állítja a lyoni késelő

Kizárta egyelőre a terrortámadás lehetőségét az előző napi, egy halottat és nyolc sebesültet követelő lyoni késelés kapcsán vasárnap Nicolas Jacquet helyi főügyész, miután a nyomozók számára továbbra sem ismertek "a pszichotikus állapotban" lévő elkövető indítékai.



"A lyoni ügyészég indít holnap bűnügyi eljárást, jóllehet szoros együttműködésben dolgozunk a nemzeti terrorelhárítási ügyészséggel" - fogalmazott sajtótájékoztatóján a közép-franciaországi város vádhatóságának vezetője.



Az ügyész elmondta: a harminc év körüli afgán állampolgárságú támadó - akit a helyszínen előállítottak - "összefüggéstelenül és zavarosan" beszél, azt állítva, hogy "Istent sértő hangokat hallott, amelyek ölésre adtak neki parancsot". Arról is beszélt a támadó a kihallgatásán, hogy bosszúból cselekedett, és egy férfit említett, akit felismerni vélt, és akivel korábban Angliában került összetűzésbe.



Az ideiglenes franciaországi tartózkodási engedéllyel rendelkező menedékkérő jelentős mennyiségű kannabiszt fogyasztott a támadás előtt, amely során agyonszúrt egy 19 éves férfit és további nyolc embert megsebesített a Lyon melletti Villeurbanne buszpályaudvarán. A sebesültek közül hatan már hazatérhettek, a két súlyosabb sebesültet még kórházban ápolják, de már nincsenek életveszélyben.



A tettest szombaton gyilkosság és gyilkossági kísérletek miatt helyezték előzetes letartóztatásba.



A francia hatóságok továbbra is arra keresik a választ, hogy mik lehettek az elkövető indítékai.



"Egy afgán nemzetiségű férfiről lehet szó, aki két különböző személyazonosság és három különböző születési dátum alapján is ismert, 33, 31 vagy 27 éves" a lyoni ügyész szerint.



Először 2009-ben Olaszországból érkezett Franciaországba, ahonnan 2015-ben Németországba, majd egy évvel később Norvégiába ment, és 2016 júniusában visszatért Franciaországba, ahol 2020. január 31-ig érvényes, megújítható tartózkodási engedéllyel rendelkezik.



A lyoni főügyész megerősítette, hogy a terrortámadás feltételezését kizárják a hatóságok a támadó személyisége miatt, valamint olyan elemek hiányában, amelyek alapján terrortámadásra lehetne következtetni.



Jóllehet a támadás egyik szemtanúja szerint az elkövető vallási utalásokat tett a támadás után, a nyomozás azt állapította meg, hogy nem radikális. A lakhelyén, egy lyoni menekültszállón végzett házkutatás során a nyomozók semmilyen radikális iszlamizmusra utaló jegyet nem találtak. Az elkövető nem szerepel a rendőrségnek azon adatbázisában sem, amelyben azokat tartják nyilván, akikről azt gyanítják, hogy radikális iszlamista tevékenységre hajlamosak, és korábban nem volt dolguk a hatóságokkal.



A járókelők által feltartóztatott ámokfutó kábítószer hatása alatt cselekedett és "nincsenek pontos emlékei" arról, amit tett, de a főügyész szerint "részben" elismerte a cselekményeket.

Az elkövető korábban nem állt pszichiátriai kezelés alatt, de a vasárnapi szakértői vizsgálat azt állapította meg, hogy "vallási témákhoz köthető paranoiás őrületekkel teli pszichotikus állapotban" van.



A késsel és grillnyárssal felszerelt támadó szombat délután véletlenszerűen támadt rá emberekre Lyon egyik elővárosa, Villeurbanne buszpályaudvarán, ahol járókelők tartóztatták fel és vették el tőle a fegyvereket.



Helyi politikusok szombaton és vasárnap is óvatosságra intettek mindenkit a támadás politikai célokra történő felhasználásától.



Az ellenzéki jobboldalról azonban több országos vezető politikus is reagált a történtekre.



"A bevándorlási politikánk naivitása és lazasága súlyosan fenyegeti a franciák biztonságát" - írta a Twitteren Marine Le Pen, a bevándolásellenes Nemzeti Tömörülés elnöke.



"Elég volt az állítólagos őrültekkel szembeni jóindulatból, akik mégiscsak nagyon hasonlítanak a terroristákra. Franciaország hagyja csak az afgán igazságszolgáltatásra, hogy maga rendezze az állampolgára ügyét!" - fogalmazott Julien Aubert, a jobbközép Köztársaságiak elnökjelöltje.