Konfliktus

Összecsapások robbantak ki a Hezbollah és az izraeli hadsereg között

Izrael északi határán összecsapások robbantak ki a Hezbollah libanoni síita szervezet milíciája és az izraeli hadsereg között. 2019.09.01 17:44 MTI

A Hezbollah erői állításuk szerint páncéltörő rakétával eltaláltak egy izraeli katonai járművet, az abban ülők megsebesültek, vagy meghaltak. Ezt az izraeli hadsereg szóvivői cáfolták, és közölték, hogy nem történt sebesülés az izraeli oldalon.



Libabonból több rakétát lőttek ki izraeli katonai célpontokra. A libanoni al-Manar televízió beszámolója szerint egy katonai támaszpontot is eltaláltak, ahol nagyobb robbanás hallatszott.



Az izraeli hadsereg a határ túloldalára irányzott, erőteljes ágyútűzzel válaszolt. Az izraeli tévék egyenes adásban közvetítik, ahogy becsapódnak a lövedékek és nyomukban füstfelhők emelkednek a magasba a határ túloldalán lévő Marún al-Rasz nevű falu környékén.



Az izraeli hadsereg már egy hete fokozott készültséget rendelt el a határ mentén, miután múlt vasárnap hajnalban drónok támadást hajtottak végre Bejrút Hezbollah uralta déli lakónegyedében egy precíziós rakétákat fejlesztő létesítmény ellen.



Az incidens után Haszan Naszrallah sejk, a Hezbollah vezetője ellencsapást ígért a következő napokra izraeli katonai célpontok ellen, mert Izraelt vádolta a dróntámadással. Naszrallah fenyegetését követően megerősítették Izrael északi határán a katonai jelenlétet, és az utóbbi napokban teljes készültséget rendeltek el a térségben.



Az Izrael északi határának négy kilométeres körzetében élőknek a polgári védelem utasítására otthonaikban kell tartózkodniuk, és megtiltották a civileknek a közlekedést is ebben a térségben.



Az Egyesült Államok és Európa több országa terrorszervezetnek nyilvánította az Iránból irányított síita Hezbollah szervezetet, és katonai szárnyáról hasonló döntést hozott az Európai Unió is.



Izrael északi határvidéke évek óta, a 2006 nyarán zajlott második libanoni háború óta csendes volt. A 2006-os harcok lezárása után az ENSZ békefenntartó ereje (UNIFIL) vette ellenőrzése alá a szomszédos dél-libanoni határsávot, megakadályozva a Hezbollah jelenlétét. Az UNIFIL vasárnap kiadott közleményében önmérsékletre szólította fel Izraelt és a Hezbollahot.