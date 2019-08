36 évig ült börtönben, mert ellopott ötven dollárt

Alvin Kennardot még 1984-ben, 22 éves korában ítélték életfogytiglanra, mert ellopott ötven dollárt egy pékségből.



A súlyos ítéletet az tette lehetővé, hogy az akkori alabamai törvények szerint a lopás már Kennard negyedik bűncselekménye volt. A férfit előtte két betörés és egy rablás miatt ítélték el. A rablást ugyan zsebkéssel követte el, de nem támadott meg senkit.



A most 58 éves férfi immár szabadulhat, mivel egy bíró úgy döntött, változtat a korábbi ítéleten.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG