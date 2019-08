USA

Senki nem segített, egyedül szülte meg gyermekét a cellájában egy denveri nő

Még 2018 júliusában történt a megdöbbentő eset. Diana Sanchez öt órán át vajúdott egyedül a cellájában, majd minden segítség nélkül világra hozta gyermekét. A nőnek iszonyatos fájdalmai voltak, de hiába kiabált segítségért, sem az orvosok, sem a nővérek nem mentek be hozzá. Mindez a biztonsági felvételeken is jól látszik.



Sanchez most bepereli az államot. A nő ügyvédje szerint vicc lenne azt állítani, hogy ügyfele megfelelő egészségügyi ellátást kapott.



Mikor elkezdődött a vajúdás, Sanchez a kórházi részlegre került, ám mentőt nem hívtak hozzá. Csak a börtön szállítóautóját hívták, miközben tudták, hogy az csak órák múlva fog majd rendelkezésre állni. Mint kiderült, az újszülöttet is csak percekkel születése után látták el és tisztították meg, illetve az intézményben nem volt olyan eszköz, amivel el lehetett volna vágni a köldökzsinórt.



Az eset után változtattak a protokollon, már minden vajúdó nőhöz mentőt hívnak. A börtön szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kórházi részleg jól felszerelt, és minden elvárásnak megfelel.