Állatkínzás

Elengedték az orosz 'cetbörtönben' fogva tartott utolsó kardszárnyú delfineket is

Elengedték az Ohotszki-tengerben az utolsó két példányt is az orosz Távol-Keleten felfedezett "cetbörtönben" fogva tartott 11 kardszárnyú delfin közül - közölte kedden az Összoroszországi Halászati és Oceanográfiai Kutatóintézet (VNIRO) sajtószolgálata.



A két kardszárnyú delfin után hat fehér delfint is visszaengedtek természetes közegébe. Az állatok mindegyikét a szabadon bocsátás előtt gondozóik még egyszer megvizsgálták és a VNIRO megfigyelő berendezéseivel látták el.



A kínai delfináriumok megrendelésére kifogott 87 fehér és 11 kardszárnyú delfint fogva tartó "cetbörtönt" fedezése tavaly nemzetközi botrányt robbantott ki. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 22-én rendelte el, hogy az illetékes állami szervek dolgozzanak ki megoldást a problémára. A delfinek mentésébe bekapcsolódott Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató és csapata is.



A létesítményt üzemeltető négy orosz céget vétkesnek találták a halászati szabályok megsértésében - mivel az orosz törvények értelmében a delfineket kizárólag tudományos célból lett volna szabad befogni - és pénzbírsággal sújtották.