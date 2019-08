Határzár

Panaszt nyújtott be egy osztrák párt a schengeni térségben korábban visszaállított határellenőrzések miatt

Panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál az osztrák NEOS párt (Új Ausztria és Liberális Fórum) az Európai Unió hat tagállama, Ausztria, Németország, Franciaország, Dánia, Svédország és Norvégia ellen a schengeni térségben már korábban visszaállított határellenőrzések miatt.



Keddi közlések szerint a NEOS Európai Bizottságnak címzett levelében indoklásként az szerepel, hogy szerintük nincs olyan "súlyos fenyegetettség", amely indokolná a szóban forgó intézkedéseket. A liberális osztrák párt elnöke, Beate Meinl-Reisinger úgy véli, hogy "a határellenőrzést csak kivételes esetben lehetne fenntartani"; alternatívaként pedig azt javasolta, hogy az autópálya-határátkelőhelyeken tartott kontroll helyett a hátországban ellenőrizzék az autósokat.

A párt tiroli képviselőjelöltje szerint a határellenőrzésnek nincsenek "megalapozott ténybeli okai"; az Európai Unióban ugyanis - emelte ki - az illegális határátlépések száma 2015 óta 95 százalékkal csökkent. Az uniós szabályozásra utalva Johannes Margreiter hangsúlyozta azt is: "Mindannyian kötelesek vagyunk a schengeni térségben fenntartani a nyitott határokat", és csak "rendkívüli vészhelyzetben" lehet lezárni azokat.



A NEOS a forgalmi dugók miatt keletkező többletköltségeket is kifogásolja: a gazdasági kamara számításai szerint az érintett négy német autópálya-határátkelőhelyeken óránként 760 ezer euró többletköltséget okoz a forgalmi dugó, továbbá a Németország és Ausztria közötti élénk gazdasági kapcsolatok miatt a fuvarozóknak is anyagi hátrányt jelent az ellenőrzés.



A bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann (CSU) hétfőn jelentette be, hogy az Ausztria és Németország közötti határellenőrzést novemberben ismét meghosszabbítják. Az EU külső határainak védelme ugyanis szerinte még nem kielégítő. Javaslata szerint ugyanakkor az ellenőrzéseket rugalmasabbá kell tenni, hogy elkerüljék az esetleges forgalmi dugókat.



Bírálta a NEOS kezdeményezését kedden a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is. Hans-Jörg Jenewein, a párt képviselője biztonságpolitikai szempontból felelőtlennek nevezte a liberálisok lépését, és úgy vélte, hogy indokolt a határellenőrzések további hosszabbítása.



A határátkelőket a németek és az osztrákok 2015 ősze óta ellenőrzik ismét; mindig hat-hat hónappal meghosszabbítva az ellenőrzés időtartamát.