Leguruló kő ütött agyon egy nőt a legmagasabb japán hegyen

A kora reggel történt balesetben több kő gurult le a hegy oldalán, ezek közül egy fejen találta a Tokióban lakó 29 éves nőt, aki belehalt a sérülésbe.



A tragédia miatt hétfőn lezárták az utat a 3470 méter magasan fekvő utolsó pihenőhely és a 3776 méter magas csúcs között.



Bár nem tudni, hogy a kövek honnan szabadultak el, a helyi hatóságok kedden elzártak a látogatók elől egy kőfalat, amely egy szentélyt vesz körül a csúcs közvetlen közelében.



Az építmény tavaly ősszel teljesen összeomlott egy tájfunban, és akkor átmenetileg biztonsági hálóval rögzítették.



A japánok ikonikus vulkáni hegyét, amely szerepel a világörökség UNESCO-féle listáján is, tavaly nyáron 300 ezren mászták meg. Sokan a hegyen töltik az éjszakát, hogy a csúcsról figyelhessék a napfelkeltét.

