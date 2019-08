USA

Opiátválság: hatalmas bírságot kapott a Johnson & Johnson

Oklahomában 572 millió dollár (169 milliárd forint) kártérítésre ítélték hétfőn a gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó Johnson & Johnson vállalatot az opiátválságban játszott szerepéért. 2019.08.27 09:03 MTI

Az ítélet kihirdetésekor Thad Balkman oklahomai bíró azzal érvelt, hogy a Johnson & Johnson hosszú éveken keresztül megtévesztő kampányt folytatott az opiáttartalmú fájdalomcsillapítók népszerűsítése érdekében, és ezzel hozzájárult az Egyesült Államokban az opiátok pusztító méreteket öltő fogyasztásának növekedéséhez.



A keresetet a közveszély okozására vonatkozó törvényre hivatkozva Oklahoma állam nyújtotta be a gyógyszergyártó óriás ellen. Azzal vádolta a céget, hogy éveken keresztül "több millió dolláros, cinikus és megtévesztő agymosó kampányt folytatott", amelynek során "csodagyógyszerként" mutatta be az opiáttartalmú fájdalomcsillapítókat. Oklahoma eredetileg 17 milliárd dolláros kártérítést kért.



Az eljárás még májusban kezdődött, és ez az első per, amelyben az opiátválságért felelősségre vonnak egy gyógyszergyártót. Az Egyesült Államokban egyre többen élnek olyan fájdalomcsillapítókkal, amelyek függőséget okoznak, és ezeket a gyógyszereket nem egy esetben kábítószer-kereskedők is terjesztik. Az Egyesült Államokban 2017-ben - az illetékes minisztérium adatai szerint - mintegy 70 ezer ember vesztette életét opiáttartalmú gyógyszerek túladagolása miatt.



A legismertebb ilyen fájdalomcsillapítót nem a Johnson & Johnson, hanem a connecticuti székhelyű Purdue gyártja, amelyet Oklahoma korábban szintén beperelt. A Purdue azonban peren kívüli egyezséget kötött, és 270 millió dollárt fizetett az államnak. Hasonló peren kívüli megegyezésre jutott Oklahoma az izraeli Teva gyógyszergyártóval.