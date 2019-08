USA

Pert indítottak a Trump-kormány ellen a fiatalkorú migránsok fogva tartása miatt

Az amerikai belbiztonsági tárca a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezni fogja az illegálisan az Egyesült Államokba érkezett migráns gyermekek korlátlan ideig tartó fogva tartását. 2019.08.27 08:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok 19 tagállama és a szövetségi főváros pert indított az amerikai kormányzat ellen a fiatalkorú migránsok határozatlan ideig történő fogva tartását célzó intézkedés miatt - jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Xavier Becerra, Kalifornia főügyésze.



A keresetet egy szövetségi bíróságnál nyújtották be Los Angelesben, mint Becerra elmondta, azért, mert Donald Trump amerikai elnök kormányzatának új döntése "érzéketlenül kockára teszi a gyermekek biztonságát és jólétét". Az ügyész hozzáfűzte: a kormányzat tervezett szabályozása aláássa a Flores bírósági egyezségként ismert megállapodást.



A Fehér Ház nem kommentálta a kaliforniai ügyész bejelentését.



Az amerikai belbiztonsági tárca a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezni fogja az illegálisan az Egyesült Államokba érkezett migráns gyermekek korlátlan ideig tartó fogva tartását. Ennek értelmében hatályon kívül helyezik azt az 1997-ben született bírósági egyezséget, amely előírta a szövetségi hatóságoknak, hogy 20 napnál tovább nem tarthatnak őrizetben kiskorúakat az illegális migránsok számára fenntartott befogadó központokban, még a szüleikkel együtt sem. Az eddig érvényben lévő bírói határozat értelmében 20 nap eltelte után az amerikai államnak kell gondoskodnia a gyermekekről, számukra megfelelő intézményekben.



Az új szabályozás szerint mind a gyermekek, mind a szüleik akár korlátlan ideig őrizetben maradhatnak a migránsokat befogadó központokban.



Az amerikai bevándorlási és vámügyi hivatal (ICE) adatai szerint jelenleg három olyan befogadó központ van, ahol családos bevándorlókat tartanak őrizetben. A két texasi és egy pennsylvaniai központban összesen 5500 ágy áll rendelkezésre, miközben csak júliusban több mint 42 ezer, elsősorban Közép-Amerikából érkezett családot tartóztattak fel az Egyesült Államok déli határainál.



Az Axios hírportál emlékeztetett arra, hogy Xavier Becerra ügyésznek ez a tizenharmadik pere a szövetségi kormány ellen bevándorlási ügyek miatt.