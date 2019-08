Németország

Súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a szemetelők Berlinben

Súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a szemetelők Berlinben 2020-tól, a tartományi rangú német főváros vezetésének tervei szerint a kutyapiszok feltakarításának elmaradása akár 1500 euróba (490 ezer forint) is kerülhet, egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért pedig 120 eurós bírságot szabhatnak is.



A BZ című berlini lap pénteki összeállítása szerint a 16 német tartomány közül Berlinben a leginkább elterjedt a dohányzás, a 3,6 millió fővárosi 35 százaléka cigarettázik, és amióta tiltják a dohányzást a zárt légterű helyiségekben, egyre többen gyújtanak rá a szabadban, és tapossák el a csikket a járdák, terek burkolatán, vagy a parkok talaján. Ez nem csupán rontja a közterületek látványát, hanem a csikkekben lévő mérgező anyagok - például az arzén és az ólom - révén súlyosan szennyezi a környezetet.



Az egyik berlini tudományegyetem, a Freie Universität számításai szerint átlagosan négyzetméterenként 2,7 darab - a város teljes területén 2,4 milliárd - csikk hever a földön, annak ellenére, hogy a hamutartóval, csikkgyűjtővel felszerelt szemetesekből 24 ezer áll a közterületeken.



Sok egyéb hulladék is csúfítja a várost, ezért a berlini kormány (szenátus) átdolgozta a közterület-szennyezési szabálysértések büntetési tételeinek katalógusát. A héten elfogadott szigorítás szerint egy csikk vagy egy rágógumi eldobásáért már a legenyhébb esetben is - amikor csak figyelmeztetést kap a szemetelő - 55 eurót kell fizetni, az építési törmelék illegális lerakása pedig az eset súlyosságától függően 600 és 25 ezer euró közötti bírsággal büntetendő.



A szenátus terve szerint az új szabályokat január 1-jével léptetik életbe. Addig a kerületek véleményét is kikérik. Több kerületi önkormányzatnál kételkednek a sikerben. Kiemelték, hogy büntetni csak akkor lehet, ha ismert a szemetelő és bizonyítható a szabálysértés, és rendszerint senki sem dobálja szét a hulladékot, amikor a közelben tartózkodik egy egyenruhás közterület-felügyelő.