Boris Johnson élettársa nemzetbiztonsági kockázatot jelent az USA-nak

Boris Johnson brit kormányfő élettársától, Carrie Symondstól megtagadták az amerikai vízumot - jelentette a New York Post című amerikai napilap.



A lap értesülései szerint Symondstól feltehetően azért tagadták meg a beutazást, mert tavaly Szomáliföldön - a Szomáliához tartozó, ám de facto önálló államként működő területen - járt.



A 31 éves Carrie Symonds a világóceánok védelme érdekében tevékenykedő Oceana nevű környezetvédelmi csoporttal közös programon kívánt részt venni. A női csonkítások ellen fellépő aktivistaként tavaly egyik kolléganőjével együtt járt Szomáliföldön, és megbeszéléseket folytatott Muse Bihi Abdival, az önmagát 1991-ben független államnak kikiáltó régió "elnökével" is. Az Egyesült Államok nem ismeri el Szomáliföld önálló államiságát, ezenkívül a területet terroristák uralta vidékként tartja számon.



Nem világos, hogy Symonds az elektronikusan benyújtott utazási engedély formulájával, vagyis az úgynevezett ESTA-vízummal akart-e beutazni, amely formális vízum nélküli, 90 napos amerikai tartózkodást tesz lehetővé abban az esetben, ha a kérelmező amerikai megítélés szerint nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot.



Az ESTA-vízumok kérdőívein azonban szerepel egy kérdés: járt-e a beutazni kívánó 2011. március elseje után Szíriában, Irakban, Iránban, Líbiában, Szudánban, Szomáliában és Jemenben. Igenlő válasz esetén az elektronikus rendszer automatikusan megtagadhatja a beutazást.



Carrie Symonds nem kíséri el Boris Johnsont a gazdaságilag legfejlettebb államokat tömörítő G7-es országcsoport e hét végén a dél-franciaországi Biarritzban tartandó csúcsértekezletére, hanem ekkor kívánt volna az Egyesült Államokba utazni.



A New York Post Londonból származó információi szerint a fiatal nő helyzetét nehezíti, hogy hivatalosan nem kérheti a londoni kormány közbenjárását, mivel nem felesége Johnson kormányfőnek.



Carrie Symonds és Boris Johnson - akinek folyamatban van a válópere a feleségétől - együtt él a Downing Street 10. alatti kormányfői rezidencián. Kapcsolatukat hivatalosan elismerik a szigetországban. Ezt jelzi az a tény is, hogy II. Erzsébet királynő együtt hívta meg őket a Skóciában található balmorali kastélyba - az uralkodó nyári rezidenciájára -, ahová nyaranta a mindenkori brit kormányfőt a feleségével együtt szokta invitálni.