Nyolcéves kisgyerek száguldott 140-nel a német autópályán

Ellopta a család autóját és140 kilométer/órával száguldozott egy német autópályán egy nyolcéves kisgyerek. A gyerek édesanyja kedden éjjel értesítette a rendőröket, hogy fia ellopta az autóját. A nő ezután a kisfiú után indult és meg is találta. A gyerek a leállósávban állt, a vészjelzőlámpákat is felkapcsolta, sőt, még a háromszöget is kirakta a kocsi mögé.



Nem sokkal később megérkeztek a hatóságok is. Amikor a rendőrök kikérdezték, a kisfiú annyit mondott, hogy "én csak vezetni akartam egy kicsit." Elmondása szerint miután 140-nel hajtott összerezzent, ezután döntött úgy, hogy inkább félreáll, míg megtalálja valaki.



Az éjjeli kalandban szerencsére nem sérült meg senki, és anyagi kár sem keletkezett.