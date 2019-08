Gyász

Parkot neveznek el Aradon Török Zsolt hegymászóról

Török Zsoltot az aradi Ioan Slavici Színházban ravatalozták fel, temetését kedden 14 órától tartják az aradi Felsőtemetőben. 2019.08.19 21:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Parkot neveznek el Aradon a Fogarasi havasokban múlt héten meghalt Török Zsolt hegymászóról - közölte hétfőn honlapján a város polgármesteri hivatala.



Az önkormányzat azt is bejelentette, hogy gördeszkapályát, mászófalakat, kikapcsolódásra alkalmas részeket és szabadtéri könyvtárat alakítanak ki a jelenlegi gyermekparkban, amely Török Zsolt nevét veszi fel.



"Török Zsolt Arad és Románia nagykövete volt a világban, korosztálya kiemelkedő egyénisége, aki példakép lehet a következő generációk számára is. Ezért határoztuk el, hogy életben tartjuk emlékét a következő években is" - idézte Calin Bibart megbízott polgármestert a közlemény.



Az egyik legsikeresebb romániai hegymászóként ismert Török Zsolt a múlt hét közepén indult el a Fogarasi-havasokba. Miután több napig nem adott életjelt magáról, családja értesítette a hatóságokat. Holttestét szombaton találták meg a 2535 méter magas Negoj- (Negoiu) csúcs alatt egy szakadékban. A hegyi mentők vezetője valószínűnek tartotta, hogy Török Zsolt a Negoj meredek oldalán a mélybe zuhant.



Török Zsolt az egyik legeredményesebb romániai hegymászó volt. Ő vezette 2013-ban azt a romániai expedíciót, amely felvitte a román zászlót a Himalájában a Nanga Parbat 8125 méter magas csúcsára. Máig ez a romániai alpinizmus egyik legnagyobb teljesítménye.