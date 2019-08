Erőszak

Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben, sokakat őrizetbe vettek - videó

hirdetés

Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén.



A jobboldali és szélsőjobboldali csoportok és a magukat antifasisztáknak nevező tüntetők összecsapása szombaton kezdődött, és még aznap este véget is ért, de vasárnap kisebb tüntető csoportok még mindig az oregoni nagyváros utcáin voltak. A rendőrség által előzetesen lezárt hidakon és egyes utcákon vasárnap sem lehetett közlekedni.



"Ez dinamikus esemény volt, a tüntetők keresztbe-kasul vonultak a városban" - értékelte a tüntetést Ted Wheeler polgármester még szombaton, későn este tartott sajtókonferenciáján. A tüntetéseken 13 embert őrizetbe vettek, öt tüntetőt pedig könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Danielle Outlaw portlandi rendőrfőnök elmondta, hogy fémcsöveket, gázspray-t, pajzsokat és fegyvereket koboztak el, a letartóztatottak ellen pedig közrend megzavarása, jogtalan fegyverhasználat és rendőrökkel szembeni ellenállás miatt emelnek vádat.



A tüntetést egy Joe Biggs nevű aktivista, a Proud Boys nevű, emberi jogi szervezetek által szélsőjobboldalinak nevezett csoport vezetője szervezte, válaszul arra, hogy egy hónappal ezelőtt szélsőbaloldaliak összevertek egy jobboldali újságírót, akit azután kórházban kellett ápolni. Miután bejelentették a jobboldali tüntetést, a baloldali csoportok közölték: ellentüntetést tartanak.



A polgármester a tüntetést "egy erősödő fehér nacionalista mozgalommal" hozta összefüggésbe, mint fogalmazott: "egészen bizonyos, hogy erről van szó".



Joe Biggs sikeresnek nevezte a demonstrációt, és a The Oregonian című lapnak nyilatkozva közölte: mindaddig visszatérnek a liberális Portlandbe, amíg a baloldali és a magukat antifasisztának nevező csoportok - amelyeket Antifaként is emlegetnek - aktívak a városban. Biggs hozzátette: "nézzék csak meg Trump elnök Twitter-fiókját! Portlandről beszélt, azt írta, hogy figyelemmel kíséri az Antifát. S ez minden, amit mi akartunk".



Donald Trump még szombaton - miközben a rendőrök nagy erőkkel készültek a tüntetésekre - egyik Twitter-bejegyzésében azt írta: fontolgatja, hogy az Antifát terrorista szervezetnek kellene minősíteni.



Elemzők vasárnap megjegyezték: az Egyesült Államokban nem létezik olyan törvény vagy szabályzat, amelynek alapján belföldi csoportot terrorista szervezetnek lehetne nyilvánítani.