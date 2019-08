Terrorizmus

Barcelonai gázolás - Csendben, virágokkal emlékeztek az áldozatokra

Egyperces néma főhajtással emlékeztek a barcelonai és cambrilsi terrortámadások áldozataira, a 16 ember életét követelő gázolásos merényletek második évfordulóján a katalán fővárosban, Barcelonában szombaton. 2019.08.17

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet nevében elkövetett támadás helyszínén, az emblematikus La Rambla sétányon kialakított emlékhelyen az áldozatok hozzátartozói egy-egy szál fehér szegfűt helyeztek el.



A megrendült családtagok közül többen egymást vigasztalták, egy asszony a merényletben elveszített kisfiának fényképét tartotta kezében végig a rövid megemlékezést alatt.



Többen viseltek egyforma sötétkék pólót, amelynek feliratával az igazság megismerését követelték.



A tömegben feltűntek transzparensek is, a legnagyobb plakáton az állt, hogy az iszlám elítéli az ártatlan emberek meggyilkolását.



A hozzátartozók kérésére az évfordulóra a lehető legegyszerűbb módon emlékeztek, beszédek nélkül.



A politikusok is lerótták kegyeletüket, ott volt mások mellett Ada Colau barcelonai polgármester, Quim Torra katalán elnök és Fernando Grande-Marlaska, az ügyvezető spanyol kormány belügyminisztere. Megjelentek a különböző rendfenntartó erők képviselői és több külföldi ország diplomatája.



Pedro Sánchez ügyvezető spanyol miniszterelnök Twitter-oldalán közzétett üzenetében szolidaritását fejezte ki az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, és hangsúlyozta, hogy továbbra is állhatatosak és egységesek a terrorizmussal szemben, "a demokrácia, a szabadság és az együttélés védelmében".



A 2017. augusztus 17-én és 18-án végrehajtott merényletekben tizenhatan meghaltak, több mint 150-en megsérültek, köztük egy magyar állampolgár is.



A spanyol központi büntetőbíróság három elfogott terrorista ellen emelt vádat tavaly októberben: Mohamed Húli Smelál és Drissz Ukabir a terrorszervezeti tagság mellett robbanóanyag gyártása, birtoklása miatt is bíróság elé állhat, míg harmadik társuk, Szajíd Ben Iazza ellen a vád terrorszervezettel való együttműködés.



A vádemelésben a bíró kifejtette: a 2015-ben létrejött csoport Abdelbak esz-Szatti ripolli imám vezetésével működött, aki fokozatosan radikalizálta a Marokkóból származó fiatal tagokat.



A csoport körülbelül három hónappal a merényletek előtt kezdett robbanószer készítésére alkalmas anyagokat vásárolni, amelyekből nagy mennyiséget halmozott fel.



A nyomozás során az is kiderült, hogy a terrorista sejt jóval nagyobb pusztításra készült annál, mint amit végül elkövetett. Robbanószerekkel megpakolt furgonnal akarták megtámadni a barcelonai Sagrada Familia bazilikát és a párizsi Eiffel-tornyot, támadást terveztek az FC Barcelona futballcsapat stadionja ellen, valamint a barcelonai Razzmataz diszkó is a célpontjaik között volt.



A hatóságok szerint a terroristák eredeti terveit keresztülhúzta, hogy véletlenül felrobbant az a ház a katalóniai Alcanar településen, ahol a robbanószereket előállították. A robbanásban három feltételezett terrorista halt meg, köztük a sejtet irányító imám, négy társukat pedig a cambrilsi gázolást követően lőtték le a rendőrök.

A spanyol sajtó értesülései szerint várhatóan jövőre kezdődhet meg a per az elkövetett barcelonai és cambrilsi támadások ügyében.