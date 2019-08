Kegyetlenül kivégezte kutyáját egy Angliában élő magyar pár

Óriási felháborodást váltott ki az angliai lakosság körében egy magyar pár által végrehajtott kegyetlen állatkínzás - írja a Bors.



A magyar pár több módszerrel próbálta megölni az amerikai bulldogot napokon keresztül. Az első napon vascsővel támadtak rá, majd miután többször fejbe vágták, órákra a kertben hagyták szenvedni. A következő napon a magyar nő fagyállóval mérgezte meg az állatnak adott kolbászt, a harmadik napon pedig késsel támadt a kutyára, majd leszúrta.



A pár ezután egy zsákba rejtette a kutya testét, majd egy sikátorba hajították, de néhány napon belül az egyik szomszéd rátalált a zsákra, és lebuktatta az állatkínzókat.



A kutya gazdái azt állították, azért kínozták halálra a kutyát, mert az szerintük teljesen megváltozott kölykei születése óta, ők pedig csak saját testi épségüket védték.



A napokban lezárták az ügyet a bíróságon, a magyar nő és férfi tíz-tíz hét letöltendő börtönbüntetést kapott, ami a helyiek körében órási felháborodást váltott ki, hiszen sokan nagyon enyhének tartják a büntetést.



A rendőrség a pár telkén talált kan kutyát és a 12 kölyökkutyát átadta az állatvédőknek, akiknek sikerült meggyógyítani és gazdákhoz juttatni a kölyköket.

Really sad case in Wirral today of dog who was beaten, poisoned and stabbed over 3 days. The owners have been jailed for 10 weeks this afternoon. A reminder if we ever need one that we need tougher sentencing for animal cruelty - https://t.co/YoRTwojUHd @RSPCA_official @joynes85 pic.twitter.com/3Bhzw8qyZF