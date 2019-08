Állatok

Újabb medvetámadás történt Szlovéniában

Egy 67 éves vadászt támadott meg egy medve Délnyugat-Szlovéniában, az Ajdovscina nevű település melletti erdőben, idén ez volt a második medvetámadás az országban - közölte a helyi sajtó szerdán.



A vadász egy fa alatt ült, amikor megpillantott egy fiatal 150 kilós medvét. A állat megtámadta, megharapta a lábát, valamint megkarmolta a fejét és a felsőtestét. A szlovén férfi azonban nem szenvedett súlyos sérüléseket.



Az esetről értesíttették az erdészeti szolgálatot, amely a vadon élő populációért felel, de úgy ítélték meg: a medve nem volt agresszív, és mivel az eset az erdőben történt, ezért csak megfigyelés alá vonják.



Ez volt a második medvetámadás idén. Június végén egy 80 éves nőt támadott meg egy anyamedve két bocsával, egy Ljubljanától 15 kilométerre délre lévő faluban. Az idős nő sérülései szintén nem voltak súlyosak. Az erdészeti szolgálat akkor a medvék kilövése mellett döntött, de állatvédő aktivisták ezt megakadályozták.



A szlovén társadalomban heves vita folyik arról, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a megnövekedett medve- és farkasállomány ellen.



A jószágban sok kárt okozó és az emberre is veszélyes medvék megritkításáról éppen az első medvetámadás előtt két nappal fogadott el sürgősségi eljárásban törvényt a kormány. Eszerint 200 medvének kell elpusztulnia, ebből 175-öt kilőnek, és arra számítanak, hogy a többi természetes módon hullik el.



Szlovéniában a 20. század elejére csaknem kihaltak a medvék, mára azonban újra elszaporodtak. Számukat ezerre becsülik, holott 400 egyed lenne optimális. A farkasállomány a becslések szerint körülbelül 80 egyedre tehető.



A törvény előirányozza 11 farkas kilövését is. A kormány már korábban is ritkítani akarta a vadállományt, de egy civil természetvédő szervezet sikerrel támadta meg a közigazgatási bíróságon a határozatot.



A vadászok azóta 75 medvét lőttek ki, de farkast egyet sem, mert a farkasvadászatra szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek megsértése magas pénzbírsággal jár.



A mezőgazdasági termelők bírálatára, hogy az új törvény nem hozta meg a várt eredményt, és a medvék, valamint a farkasok továbbra is veszélyt jelentenek a haszonállatokra, Simon Zajc környezetvédelmi miniszter kedden ígéretet tett arra, hogy enyhítenek a szabályokon.



A gazdák múlt szombaton tüntetést szerveztek, ahol a vadállomány ritkítását követelték. Azzal érveltek: ahogyan a gazdálkodók kötelesek megakadályozni, hogy állataik kárt okozzanak a szomszédoknak, úgy az államnak is kötelessége vigyázni a vadállományra, hogy az ne okozhasson kárt a szlovén gazdáknak.