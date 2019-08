Ukrajna

Nem járhatnak iskolába azok az ukrán gyerekek, akik nem kapták meg a védőoltásokat

Nem látogathatják Ukrajnában az iskolákat és az óvodákat azok a gyerekek, akik nem kapták meg időben a kötelező védőoltásokat - figyelmeztetett szerdai kijevi sajtótájékoztatóján Uljana Szuprun egészségügyi és Lilija Hrinevics oktatási miniszter.



A politikusok felhívták a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyerekeik minden szükséges oltást megkapjanak a szeptember 1-jei iskolakezdésre.



Az egészségügyi miniszter szerint elegendő oltóanyag áll rendelkezésre nemcsak gyerekek, de a felnőttek számára is. Emlékeztetett arra, hogy a lakosság fertőző betegségek elleni védelméről szóló törvény rendelkezése értelmében tilos az oktatási intézmények látogatása a nem beoltott gyerekeknek.



Az ukrán legfelsőbb bíróság idén áprilisban hozott határozatában megerősítette, hogy a védőoltások kötelezők, így az oktatási intézményeknek joguk van kitiltani azokat a gyerekeket, akik nem kapták meg az oltásokat. Csak az lehet kivétel, akiknél a védőoltás orvosilag ellenjavallott.



Azok a szülők, akik meggyőződésből nem oltatják be gyerekeiket, alternatív megoldási formák közül választhatnak, például táv-, vagy magánoktatást kérhetnek az intézményektől - fűzte hozzá az oktatási miniszter.



Ukrajnában 6 éves korig kötelező beoltatni a gyerekeket hepatitis B, tuberkulózis, kanyaró, rubeola, mumpsz, diftéria, szamárköhögés, polio és hemofil fertőzések ellen, valamint tetanusz oltást is kapnak. Hatéves kor után több ismétlő oltást kapnak - írta az UNIAN ukrán hírügynökség.



Ukrajnában főként a kanyarós megbetegedések száma magas, a védő-, illetve ismétlőoltások elmulasztása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Ukrajnában messze a legtöbb a kanyarós fertőzés az európai országok között, tavaly a kontinensen regisztrált kanyarós megbetegedések több mint felét - 54,5 ezer főt - Ukrajnában jegyezték fel. Idén már legalább 18-an haltak bele a fertőzés okozta szövődményekbe a tavaly 16-tal szemben.