Terrorizmus

Továbbra is az iszlamista terror jelenti a legnagyobb fenyegetést Ausztriában az alkotmányvédelmi hivatal szerdán bemutatott, a 2018-as esztendőt értékelő jelentése szerint. 2019.08.14 18:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az osztrákok biztonságára továbbra is az iszlám szélsőségesség és a terrorizmus jelenti a legnagyobb veszélyt; annak ellenére, hogy Ausztriában még nem követtek el terrorista merényletet - jelentette ki a szövetségi bűnügyi rendőrség vezérigazgatója az osztrák hírügynökségnek. Franz Lang utalt arra is, hogy Ausztriában Európa és a világ más országaival összehasonlítva kevésbé feszült a helyzet.



Peter Gridling, az alkotmányvédelmi hivatal vezetője szerint "komoly és kiszámíthatatlan veszélyforrást" jelentenek ugyanakkor az úgynevezett visszatérők.



2018 végéig több mint negyven nő hagyta el Ausztriát, és utazott el a szír- iraki háborús területekre; közülük több mint húszan jelenleg is Szíriában, illetve Irakban tartózkodnak. Gridling szerint kérdés, hogy mekkora veszélyt jelenthet a társadalomra az ő visszatérésük; erre vonatkozóan ugyanis még nincsenek tapasztalatok.



Tavaly 320 olyan személy neve vált ismertté, akik szíriai vagy iraki háborús területekre utaztak, vagy akartak kiutazni, hogy részt vegyenek a harcokban. Közülük 62 ember kiutazását sikerült megakadályozni. 93-an már visszatértek Ausztriába, 58-an pedig a feltételezések szerint életüket vesztették.



107 Ausztriából származó, úgynevezett "külföldi terrorista harcos"tavaly év végén is a háborús területeken tartózkodott. A tapasztalatok szerint a kiutazni vágyók száma stagnál; idén csupán néhány gyanús ügyre lettek figyelmesek.



Jelentősen visszaesett a jelentés szerint a szélsőbaloldaliak által elkövetett bűncselekmények száma; tavaly összesen 137 esetet regisztráltak, 35 százalékkal kevesebbet, mint 2017-ben. A feljelentések száma csaknem 23 százalékkal csökkent; míg tavaly 237, addig tavalyelőtt 307 feljelentés érkezett.



A szélsőjobboldali bűncselekmények száma kis mértékben növekedett; míg tavaly 1.075 esetet regisztráltak, addig tavalyelőtt 12-vel kevesebbet.