Vádat emeltek az ohiói tömeggyilkos barátja ellen

Ethan Kollie vásárolta Conor Betts számára a golyóálló mellényt, a fegyver egyes kiegészítőit és a fegyverekkel foglalkozó szakújságot, ám ezt elhallgatta a nyomozást folytató rendőrök elől. 2019.08.13 07:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vádat emeltek a múlt héten az ohiói Daytonban tömeggyilkosságot elkövető Connor Betts barátja ellen a hatóság félrevezetéséért - jelentette be hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.



A szövetségi ügyészség vádja szerint Ethan Kollie vásárolta Betts számára a golyóálló mellényt, a fegyver egyes kiegészítőit és a fegyverekkel foglalkozó szakújságot, ám ezt elhallgatta a nyomozást folytató rendőrök elől.



A csütörtökön délután Daytonban tartott sajtókonferencián Todd Wickerham, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársa azt is elmondta: az eddigi vizsgálatok szerint Kollie valószínűleg nem tudott arról, hogy a barátja mire készül.



A 24 éves Connor Betts augusztus 4-én, szombaton az ohiói város szívében, egy szórakozóhelyen kezdett el lövöldözni. Kilenc embert lőtt agyon, köztük a húgát is, többeket pedig megsebesített. A rendőrség egy percen belül reagált és agyonlőtte Bettst.



A Betts tettének okait és a gyilkosság körülményeit feltáró vizsgálat jelenleg is tart.



Közben hétfőn az ohiói törvényhozásban Cecil Thomas demokrata párti és Peggy Lehner republikánus szenátor két közös törvényjavaslatot nyújtott be a fegyvervásárlás előtti ellenőrzések szigorításáról.



Az egyik javaslat a támadó fegyverek valamennyi típusára érvényes ellenőrzést javasol, a másik pedig 21 évesre emelné a fegyvervásárláshoz előírt 18 éves korhatárt. Mike DeWine, az állam republikánus kormányzója támogatásáról biztosította a két törvényjavaslatot.