Öngyilkos lett az amerikai milliárdos

Franciaországban is vizsgálatot követelnek az Epstein-ügyben

Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt, a manhattani börtönben a gyanú szerint öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében. 2019.08.12 16:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az amerikai vizsgálat franciaországi szálakat tárt fel. Így számunkra az áldozatokra való tekintettel alapvetően fontosnak tűnik, hogy az egész ügyet tisztázzák" - írta közleményében Marlene Schiappa, a nők és férfiak közötti egyenjogúságáért, valamint Andrien Taquet gyermekvédelemért felelős államtitkár.



Marlene Schiappa környezete szerint valójában az amerikai üzletember franciaországi kapcsolatainak felgöngyölítéséről van szó. Epstein sűrűn utazott oda-vissza Franciaország és az Egyesült Államok között, és a francia főváros egyik előkelő negyedében lévő lakóház tulajdonosa volt.



"Jeffrey Epstein halála nem foszthatja meg az áldozatokat az igazságszolgáltatástól, amelyhez joguk van: ez alapvető feltétele mind a talpraállásuknak, mind a fiatal lányok hatékonyabb védelmének az efféle szervezett hálózatok, az efféle ragadozókkal szemben" - írta Marlene Schiappa és Andrien Taquet.



A párizsi főügyészhez intézett levelében - amelyet az l'Obs című magazin hozott nyilvánosságra - az Ártatlanság Veszélyben nevű civil szervezet rámutatott, hogy július 23-án jegyzéket intézett a főügyészhez, és hangsúlyozta, hogy "Franciaországot is érinti az akta, mert az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által lefolytatott nyomozásokban több francia állampolgárságú személy is szerepelt".



Az Ártatlanság Veszélyben egy "megbízható forrást" is idéz, amely szerint "a Jeffrey Epstein és a bűntársai által létrehozott prostitúciós hálózat több áldozata is francia állampolgár".



A hétfőn az ügyészségre eljuttatott levél "nyilvános értesüléseken, az Egyesült Államokban péntek óta a titkosítás alól feloldott iratokon alapul, amelyekben a többi között francia, mexikói és szaúdi nevek olvashatók" - magyarázta Homayra Sellier, a szervezet elnöke az AFP francia hírügynökségnek. Hozzátette, hogy egyelőre nem kaptak választ az ügyészségtől.



A 66 éves milliárdos üzletember manhattani börtöncellájában elkövetett valószínűsített öngyilkossága megdöbbenést váltott az Egyesült Államokban, az FBI és az igazságügy-minisztérium vizsgálatot indított az ügyben.



A büntetés-végrehajtás által "valószínűsített öngyilkosságnak" minősített haláleset azonnal összeesküvés-elméletek sokaságát indította be. Egyesek feltételezik, hogy az üzletembert a hatalom köreiben forgó üzletemberekkel való számos kapcsolata miatt meggyilkolták.