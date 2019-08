Csehország

Több tízezren vettek részt a prágai melegfelvonuláson

Több tízezer ember vett részt szombaton a Prágában rendezett melegfelvonuláson, amely a cseh fővárosban most záruló szexuális kisebbségek hete, a Prague Pride 2019 csúcspontja volt. 2019.08.11 04:30 MTI

A Prague Pride-ot immár kilencedik alkalommal tartották meg a cseh fővárosban. A szervezők szerint a fesztivál mintegy 150 programjára a hét folyamán több mint százezren látogattak el.



Bohdana Rambousková, a Prague Pride szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség zuhogó esőben megtartott szombati menetébe mintegy 35-40 ezren kapcsolódtak be. Ez a tavalyihoz hasonló részvételt jelent.



A rendőrség most nem adott becslést a résztvevők számáról. Csak annyit közölt, hogy a felvonulás problémák nélkül zajlott le.



A szervezők szerint a résztvevők mintegy 30-40 százaléka külföldről érkezett a cseh fővárosba. A menetben magyar csoportokat is látni lehetett.



A színes, karneváli menetben szolidaritásuk jeléül cseh politikusok - többek között az ellenzéki Cseh Kalózpárt, a Zöldek Pártja, a Polgármesterek és Függetlenek párt (STAN), valamint a kormánykoalíciós ANO mozgalom és a Cseh Szociáldemokrata Párt képviselői - is megjelentek. Látni lehetett például Ivan Bartost, a kalózok elnökét, Karla Slechtová volt védelmi minisztert, az ANO parlamenti képviselőjét vagy Zdenek Hríbet, Prága kalózpárti főpolgármesterét, aki védnökséget is vállalt az egyhetes rendezvény felett.



A Prague Pride-ot egy tucatnyi prágai diplomáciai képviselet - egyebek között az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és Hollandia nagykövetsége - is támogatásáról biztosította. A menetben is voltak diplomaták.



Az LMBTQ közösség tagjai és a melegek jogait támogatók délben a cseh főváros központjában, a Vencel téren gyűltek össze, majd színes menetben kéttucatnyi kocsival a Letná parkba vonultak, ahol éjjelig tartó koncertek lesznek. A néhány órás menetet karneváli hangulat, színes öltözetek, sok zene, tánc, többtucatnyi szivárványos, illetve nemzeti zászló jellemezte.



Prága belvárosában a felvonulás miatt néhány órán át korlátozták a forgalmat.



A felvonulás útvonalán több keresztény aktivista tüntetett a melegek ellen, de a korábbi évektől eltérően ezúttal semmiféle ellenrendezvény nem volt.