Öngyilkos lett a börtönben Jeffrey Epstein

Az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdost holtan találták a cellájában. 2019.08.10 15:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Holtan találták szombat reggel a cellájában Jeffrey Epsteint, az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdos öngyilkos lett - írja több amerikai újság.



Az Epstein-ügy hetek óta izgalomban tartja az amerikai politikai osztályt és a sajtót. Jeffrey Epstein milliárdos üzletembert július elején - egy, a Miami Herald című lapban megjelent cikksorozat nyomán - tartóztatták le emberkereskedelem és pedofília vádjával, és a bíró óvadék ellenében sem engedélyezte szabadlábra helyezését. A botrányba eddig Alexander Acosta, a Trump-kormány munkaügyi minisztere bukott bele.



Epsteint ugyanis egyszer már - 2007-ben Floridában - elítélték prostitúció elősegítéséért, de vádalkut kötött és elkerülve a szövetségi vádemelést, csupán 13 hónapot töltött börtönben. A vádalkut sok homály fedte, amerikai sajtóértesülések szerint Epstein titkosszolgálatoknak is dolgozott, de erről konkrétumok nem láttak napvilágot. Amikor lemondása előtt Alexander Acostát az újságírók erről faggatták, a miniszter csak annyit mondott: Epstein titkosszolgálati ember volt, de részletekbe ő sem kívánt bocsátkozni.



Júliusi letartóztatása után egyre több egykori áldozat fedte fel magát és tett tanúvallomást arról, hogy hol és hogyan működött a szexkereskedelem, a sajtóban pedig egymás után jelennek meg részletek a milliárdos üzelmeiről. Kiderült például, hogy Bill Clinton volt elnök 26-szor vette igénybe Epstein magánrepülőjét, és többször vendégeskedett nála a privát szigetén - a karibi St.James szigeten -, amelyet a helybéliek csak "pedofil-szigetnek" neveztek. Donald Trumppal is mutatkozott Epstein, de az is kiderült, hogy amikor Trump észrevette, hogy Epstein fiatal lányokat zaklat, azonnal kitiltotta őt a floridai birtokáról, és megszakította vele a kapcsolatot.