Ismét új kormányzója van Puerto Ricónak

Ismét új kormányzója van Puerto Ricónak, miután helyi idő szerint szerdán kora este beiktatták hivatalába Wanda Vázquez Garcedet.



Wanda Vázquez Garced a sziget igazságügyi minisztere volt eddig, s bár korábban kijelentette, hogy nem kíván kormányzó lenni, miután szerdán a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette elődjének, Pedro Pierluisinak a pénteki eskütételét, mégis elfogadta a posztot. Ezzel egy héten belül ő lett Puerto Rico harmadik kormányzója.



Beiktatása után az új kormányzó közleményt adott ki, s ebben hangsúlyozta, hogy a szigetnek "nyugalomra és stabilitásra" van szüksége, s várható első intézkedései e célt szolgálják majd.



Percekkel Vázquez Garced beiktatása előtt elődje szintén közleményt adott ki. "Eljött az ideje, hogy összefogjunk Puerto Ricóban, és magunk mögött hagyjuk az ideológiai, pártpolitikai és személyes ambíciókat" - fogalmazott a menesztett kormányzó.



A legfelsőbb bírósági döntés szerdán mondta ki, hogy Pedro Pierluisi pénteken egy alkotmányellenes törvényre hivatkozva vette át a hatalmat, s ezért távoznia kell tisztségéből.



Pierluisi pénteken délután tette le a hivatali esküt, miután a lemondott kormányzó, Riccardo Rosselló őt jelölte ki utódjául. Kinevezését csak a képviselőház szavazta meg, Thomas Rivera Schatz, a szenátus vezetője a legfelsőbb bírósághoz fordult. Érvelése szerint a kormányzó nem vett tudomást arról az alkotmányos előírásról, hogy eskütételéhez a törvényhozás mindkét házának szavazattal igazolt beleegyezése szükséges. A kormányzó ugyanis egy korábbi törvény 2005-ben hozott kiegészítésére hivatkozott, amely lehetővé teszi a képviselőház és a szenátus egyetértése nélküli eskütételt is. A legfelsőbb bíróság azonban úgy döntött: egy törvénykiegészítés nem írja felül az alkotmányt.



Rivera Schatz közleményben üdvözölte Vázquez Garced beiktatását, mint fogalmazott: "az abszolút legitimációval végre igazi békére és stabilitásra lelünk majd".



Gratulált és együttműködést kínált az új kormányzónak Jennifer González-Colón is, Puerto Rico képviselője a washingtoni kongresszusban.



Elemzők arra számítanak, hogy ismét eluralkodhat a politikai zűrzavar a szigeten.



Puerto Rico az Egyesült Államok társult állama, amelyet kormányzó irányít és amelynek egy szavazati joggal nem rendelkező képviselője is van az amerikai szövetségi kongresszusban.