Ellátás

Titokzatos jótevő osztogat hatalmas pénzadományt szociális intézményeknek Németországban

Egy ismeretlen jótevő 100 ezer euró (32,5 millió forint) készpénzt adományozott egy hospice-nak az észak-németországi Braunschweigben. 2019.08.07 07:37 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A végstádiumú betegeket gondozó intézmény a helyi lap, a Braunschweiger Zeitung közvetítésével kapott hétfőn egy zacskót, benne 200 darab 500 eurós bankjeggyel. Az újságnál azt mondták, hogy maguk sem ismerik az adományozót, és amúgy sem veszélyeztetnék a jótékonykodást esetleges indiszkrécióval, de az adakozó biztosította őket, hogy a pénz "adózott jövedelemből" származik - tudósította az Inforádió.

Petra Gottsand, a szeretetház vezetője közölte, hogy még soha nem kaptak ekkora adományt, és annak felhasználási módjáról később döntenek. Elmondta, hogy a zacskó hátoldalán a Wundertüte (csodazacskó) felirat szerepelt.



Az anonim adakozó az év eleje óta már összesen legalább 200 ezer eurót osztott szét hasonló módon, hol 20, hol 50 ezer eurót. A titokzatos jótevő már többször is jelentkezett a regionális lapnál adomány eljuttatása céljából. Az újságnál úgy számolják, hogy az általa lefedett területen hat vagy hét felajánlás származhatott a névtelenséghez ragaszkodó adományozótól.



Német szakértők szerint a teljesen anonim pénzadomány kivételesnek számít, mert az adományozók egyrészt általában igazolást várnak el az átadott pénzről, másfelől a visszaélések megelőzése céljából is fontos az átláthatóság.



Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a mostani névtelen jótevőnek köze van-e az évekkel ezelőtti úgynevezett braunschweigi csodához, amikor karitatív intézményeket leptek meg pénzzel teli borítékokkal. 2011 novembere és 2013 márciusa között 250 ezer euró összértékben kaptak borítékba helyezett készpénzt óvodák, ingyenkonyhák, egyházközségek, szociális projektek, sőt rászoruló magánszemélyek is.



Az akkori jótékonykodáshoz is köze volt a Braunschweiger Zeitungnak annyiban, hogy az adományozó abból kivágott és a pénzhez mellékelt újságcikkekkel utalt arra, mire szánja a segélyt.



A legutóbbi adományhoz az ismeretlen jótevő egy levelet mellékelt, amelyben azt írta, hogy "a súlyos beteg emberek haldoklásának megkönnyítése az emberség jele, és tiszteletet és elismerést érdemel".