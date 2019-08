Túl van az életveszélyen a londoni Tate Modern teraszáról ledobott kisfiú

A hatóságok hétfői tájékoztatása szerint túl van az életveszélyen a londoni Tate Modern múzeum kilátóteraszáról előző nap ledobott kisfiú, bár az állapota még mindig válságos.



A hatéves gyereket vasárnap délután dobta le a 10 emelet magasból egy 17 éves tinédzser, akit emberölés kísérlete miatt a helyszínen őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen.



A kisfiú öt emeletet zuhant, mentőhelikopterrel szállították kórházba, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy melyikbe. Azt viszont közölték, hogy a fiú francia, és a szüleivel volt a múzeumban.



A rendőrség, amely szerint nincs arra utaló jel, hogy az elkövető ismerte az áldozatát, várja a szemtanúk jelentkezését.



A Tate Modern az Egyesült Királyság legnépszerűbb turistalátványossága, 2018-ban 5,9 millió látogatója volt. Az intézmény szorosan együttműködik a nyomozást vezető hatóságokkal. A múzeum hétfőn kinyitott, de a kilátóteraszra nem engedték ki az embereket.

