Konfliktus

A török hadsereg bevonul Északkelet-Szíriába

A török hadsereg be fog vonulni Északkelet-Szíriában az Eufrátesz folyótól keletre eső területre, amelyet az Ankara által terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia tart ellenőrzése alatt. 2019.08.04 18:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap a törökországi Bursában jelezte, hogy erről Ankara már tájékoztatta Washingtont és Moszkvát is. Hozzátette: Törökország nem maradhat csendben, miközben az YPG belövéseivel megsérti a török-szíriai határt. "Egy pontig türelmesek vagyunk, ám az is véges" - fogalmazott.



A török államfő mindazonáltal nem közölt részleteket a tervezett hadműveletről.



Ankara korábban többször kilátásba helyezte egy újabb szíriai katonai beavatkozás lehetőségét az Eufrátesztől keletre, amennyiben nem tud megállapodni az Egyesült Államokkal a török-szíriai határa mentén kialakítandó biztonsági övezet létrehozásáról.



A török vezetés szerint az YPG nemzetbiztonsági fenyegetést jelent, miután a Délkelet-Törökországban évtizedek óta fegyveres felkelést folytató, nemzetközileg is terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségese. Az YPG ugyanakkor az Egyesült Államok támogatását élvezi, Washington az utóbbi években fegyverekkel látta el a milíciát, mert úgy vélte, hogy az YPG a leghatékonyabb partnere az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet dzsihadistái elleni harcban.



Az északkelet-szíriai biztonsági övezet létrehozásának ötletét január közepén Donald Trump amerikai elnök tűzte újból napirendre.



James Jeffrey, az amerikai kormány Szíriáért felelős megbízottja legutóbb a múlt hét elején látogatott Ankarába az ügyben. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a tárgyalásokat követően úgy nyilatkozott, hogy az amerikai küldöttség új javaslatai nem kielégítőek. Rámutatott: a török és az amerikai fél még mindig nem jutott dűlőre abban, hogy a biztonsági övezet milyen széles legyen és kik ellenőrizzék.



Ankarának három fő feltétele van: az övezetnek 32 kilométer szélesnek kell lennie, a térség felügyeletét Törökországnak kell végeznie, az YPG-nek pedig maradéktalanul ki kell vonulnia a területről.



Hami Aksoy, a török külügyminisztérium szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján jelezte, hogy a jövő héten amerikai katonai delegáció látogat Ankarába, hogy további megbeszéléseket folytasson a török illetékesekkel. Rámutott egyúttal, hogy amennyiben a felek nem tudnak "közös nevezőre jutni", Törökország kénytelen lesz egymaga kialakítani a biztonsági övezetet.



Törökország korábban két hadművelet indított az YPG jelenlétének visszaszorítására Szíriában: Eufráteszi Pajzs fedőnéven először 2016 augusztusától megtisztította északon az Azáz, Dzserablúsz és el-Báb városok alkotta háromszöget az Iszlám Államtól, valamint az YPG-től, majd 2018. januártól az Olajág nevű műveletben irányítása alá vonta a korábban kurdok ellenőrizte északnyugati Afrín várost és környékét.