Sikerült: átrepülte a La Manche-csatornát a francia légdeszkás

A 40 éves férfi csütörtök reggel szállt fel a francia Sangatte-ból robbanómotoros "légdeszkájával", az út felénél utánatöltötte az üzemanyagtartályát, és nagyjából húsz perccel az indulás után - 36 kilométeres utat megtéve - biztonságosan landolt a La Manche-csatorna túloldalán, a Dover melletti Saint Margeret's Bay partján.



Zapata július 25-én is tett egy kísérletet erre, de akkor a tengerbe esett.

