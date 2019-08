USA

A kutyára lőtt a rendőr, a gazdáját is eltalálta - videó

Egy fűben fekvő, vélhetően eszméletlen nőhöz riasztották még csütörtök este az arlingtoni rendőrséget. A helyszínre egy frissen végzett, 25 éves rendőrtiszt érkezett ki elsőként. Mikor megközelítette a kerítés tövében fekvő nőt és kutyáját, az állat elkezdett feléje rohanni. A férfi önvédelemből több lövést is leadott, az egyik golyó a kutya gazdáját találta el.



A történteket a rendőr testkamerája rögzítette.



A 30 éves Margarita Brooks-ot kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.



A 25 éves rendőrt az ügy kivizsgálásáig fizetett szabadságra küldték. A nevét nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni róla, hogy 2019 februárjában végzett a rendőrakadémián, ahol többek között azt is tanítják, hogyan kell kezelni azokat a helyzeteket, amikor kutya is van a helyszínen.