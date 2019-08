Cunami volt egy kínai hullámfürdőben, rengetegen megsérültek - videó

Negyvennégyen megsérültek egy hullámfürdőben a kínai Longjing városában kedden, mikor szökőár alakult ki egy technikai hiba miatt és háromméteres hullám csapott le az emberekre.



A hatalmas hullám olyan hirtelen jött, hogy lehetetlen volt kitérni előle, egyszerűen kiöntötte az embereket a medencéből. Sokan több méterre a medencétől értek földet, voltak olyanok is, akik a medencén kívül tartózkodó emberekbe csapódtak.



Az üzemeltetők azt közölték, hogy egy áramkimaradás miatt romolhatott el a hullámokat keltő berendezés elektronikája, cáfolva a Twitteren terjedő híreket, melyek szerint az üzemeltetők űztek kegyetlen tréfát az emberekkel.



A medencét egyelőre lezárták, az ügyet vizsgálják.

