Egy év alatt felére csökkent az angliai szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma

Egy év alatt felére csökkent a legnagyobb brit szupermarketek angliai üzleteiben eladott nejlonzacskók száma a brit kormány csütörtökön ismertetett adatai szerint.



Az Asda, a Marks and Spencer, a Morrisons, a Sainsbury's, a Co-op, a Tesco és a Waitrose üzleteiben 549 millió darab egyszer használatos nejlonszatyrot adtak el az áprilissal zárult egy évben. Az azt megelőző 12 hónapban még egymilliárd felett volt ez a szám.



Az Egyesült Királyságban utolsóként Angliában tették fizetőssé a nejlonzacskókat négy éve, öt pennyt kell adni értük. Azóta 90 százalékkal csökkent az üzletekben eladott nejlonzacskók száma, a vásárlók átlagosan most már csak 10 darabot vesznek egy évben, szemben a 2014-ben mért 140 darabbal.



Theresa Villiers brit környezetvédelmi miniszter szerint az adatok azt tükrözik, hogy a szigetország lakossága többé nem akar pazarló társadalom lenni.



Angliában a több mint 250 főt foglalkoztató áruházakat kötelezték arra, hogy pénzért adják a vevőknek a nejlonzacskókat. Skóciában, Észak-Írországban és Walesben az összes kiskereskedőre vonatkozik ez a szabály. Az ötpennys intézkedést az Egyesült Királyságban elsőként Walesben vezették be 2011-ben, majd Észak-Írországban 2013-ban, utána pedig Skóciában 2014-ben. A zacskók fizetőssé tétele vélhetően hozzájárult a szigetország körüli tengerek szennyezettségének csökkenéséhez.



Az üzletektől elvárják, hogy az ebből befolyó összeget jótékony célra fordítsák. Becslések szerint 2015 óta 169 millió font származott a szatyrok eladásából.



A brit kormány 2018 decemberében konzultációkat kezdett az 5 pennys ár 10 pennyre emeléséről.



A legfrissebb felmérések szerint egyébiránt a briteket sokkal inkább foglakoztatják az éghajlatváltozás lehetséges következményei, mint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) hatásai. A ComRes közvélemény-kutató pénteken ismertetett vizsgálata kimutatta, hogy a britek 71 százaléka szerint az Egyesült Királyság jövője szempontjából a klímaváltozás hosszabb távú hatásai fontosabbak lesznek, mint a Brexit.