Románia

Hadat üzent a bűnözésnek a román miniszterelnök

2019.08.01 10:58 MTI

Hadat üzent a bűnözésnek, és egy sor kormányzati intézkedést jelentett be Viorica Dancila román miniszterelnök szerda este, megelőzendő, hogy megismétlődjék a múlt héten elrabolt, vélhetően nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves lány tragédiája, aki hiába hívta a segélyhívót, a hatóságok nem tudták megmenteni.



A szociáldemokrata politikus szerint "túl sokáig kizárólag a korrupció elleni harcra összpontosult a közfigyelem", így a a bűnözés elleni harc háttérbe szorult.



"Ezt nem fogadhatjuk el. A korrupció elleni küzdelmet folytatni kell, de a hangsúlynak a látványelemekről a megelőzésre kell áthelyeződnie" - idézte a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.



A miniszterelnök kijelentette: Románia nem a bűnözőké, a nemi erőszakot elkövetőké, a pedofiloké és az emberkereskedőké. Rámutatott: nőként és anyaként tudja, mit jelent aggódni a család és gyermekek biztonságáért, de ő az a nő, akinek eszközei is vannak a helyzeten változtatni.



"Könyörtelen, megalkuvások és halogatások nélküli harcot hirdetek a bűnözés ellen. Ezek a problémák nem újak, évek óta léteznek, és ebben az ügyben senki sem ártatlan: mindenki felelős, aki tehetett volna valamit és elmulasztotta" - jelentette ki Dancila.



A konkrét kormányzati intézkedések között a miniszterelnök számba vette a múlt heti, országos felháborodást kiváltó bűncselekmény kiderülése óta hozott - tisztségviselők menesztését és munkacsoportok létrehozását eredményező - döntéseit, és további terveket is felvázolt.



Dancila azt ígérte: megsürgetik az eltűntek kereséséről szóló törvénytervezet kidolgozását és elfogadását, kezdeményezik a 112-es segélyhívó diszpécserszolgálatának összevonását és áthelyezését a belügyminisztériumhoz, továbbá alkalmazási rendelettel teszik működőképessé a szexuális bűncselekmények elkövetőinek országos nyilvántartását.



Az elrabolt, vélhetően nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást keltett Romániában, miután kiderült, hogy hiába hívta többször is a 112-es segélyhívószámot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék az életét. Az ügy miatt előbb a román rendőrség országos és Olt megyei parancsnokát menesztették tisztségéből, hétfőn lemondott a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat (STS) vezetője, kedden pedig a belügyminiszter is.