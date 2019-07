Románia

'Kérem, küldjenek valakit, gyorsan, mert félek'

Nyilvánosságra kerültek a segélyhívások, melyeket a Romániában meggyilkolt fiatal lány indított a rendőrség felé. 2019.07.31 15:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A múlt héten elrabolt, megerőszakolt és megölt Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást váltott ki az országban, miután kiderült, hogy hiába hívta háromszor is a 112-es segélyhívószámot elrablója telefonjáról, a hatóságok nem voltak képesek idejében közbelépni, hogy megmentsék az életét.



Az áldozat nagybátyja Facebook-oldalán tette közzé annak a három beszélgetésnek az átiratát, amely a 112-es segélyhívószámra érkezett és Alexandra, a diszpécserek, illetve a rendőrök között zajlott.



A beszélgetések átiratából az látszik, hogy a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) diszpécsere és Vasilică Florescu rendőr, az Olt Megyei Rendőr-felügyelőség kötelékéből néha hitetlenkedve, néhol pedig túl lekezelően kezelik Alexandra kétségbeesett hívásait, annak ellenére, hogy a lány többször is elismétli, hogy elrabolták, megverték és megerőszakolták.



A beszélgetésekből a Transindex közölt részleteket.

Első hívás (11:05:08 óra)

Diszpécser (1): Halló, 112, miben segíthetek? Halló?

A.M: Jó napot, a rendőrséggel szeretném felvenni a kapcsolatot! Diszpécser (1): Mi történt asszonyom, hogy hívják?

A.M: Kisasszony vagyok, 15 éves és tegnap elrabolt egy úr…

Diszpécser (1): Hogy hívnak?

A.M: Măceșeanu Alexandra, kérem jöjjenek gyorsan, nem tudom hol vagyok…

Diszpécser (1): Hogy hogy nem tudod hol vagy? Milyen településen vagy? A.M: Dobro… Ááá… Caracalban, Caracalba vitt, nem tudom pontosan… Diszpécser (1) (ironikusan): De adj meg egy tájékozódási pontot, hogy hol vagy Caracalban, hogy gondolod, hogy megtalálunk ott? … Halló?

A.M.: Igen, várjon, ne menjen el kérem….

Diszpécser (1): Megerőszakoltak?

A.M. (sírva): Igen, megerőszakoltak!

Diszpécser (1): Igen, maradj a telefonnál, de próbálj megadni egy tájékozódási pontot, hogy tudjuk pontosan mit… hogy találunk meg!

A.M.: Megjött, megjött, megjött… Jöjjenek gyorsan, kérem!!! Leteszi a telefont.

Diszpécser (1): De hova menjünk testvér Caracalba… (háttérzaj)? De mi az ördögöt csináljak, ha Caracalban van, hogy elrabolta és Caracalba vitte, de nem tudja hova… és a rendőrséggel beszél… Kapcsold őket…



A háttérben egy másik diszpécser hallatszik: 11:06:57



Diszpécser (2): Hol vagy Caracalban? De most hol vagy, meg tudod nézni? Nézd meg… nézd meg….

Diszpécser (2): De honnan ismered őt? Mondd csak meg nekem… (...)

Második hívás (11:06:25)

Diszpécser (2): Halló, 112, miben segíthetek? Halló?

A.M.: Ismét én vagyok!

Diszpécser (2): Hol vagy Caracalban?

A.M.: Elhaladtunk, amikor először láttam, bekötötte a szemem és a gát mellett voltunk, az urat Popescu Lucian Gabrielnek hívják...

Diszpécser (2): A gát mellett, Popescu Lucian... hát és most hol vagy? Meg tudod nézni?

A.M.: Nem tudom, be vagyok zárva egy szobába, csak egy kaput látok... Diszpécser (2): Menj nézd meg, nézd meg a... de honnan ismered te őt? Mondd csak el... (...)

Diszpécser (2): Jó, nálad van a telefonod, igaz?

A.M.: Igen, de ez az övé! Most egy másik számról hívom...

Diszpécser (2): Nem számít, de honnan van neked ez a számod?

A.M.: Milyen szám?

Diszpécser (2): Ez, amelyikről most hívsz. Honnan?

A.M.: Az ő telefonja, itt találtam...

Diszpécser (2): Az ő telefonja?

A.M.: Igen!

Diszpécser (2): Az ő telefonja, igen, jó. A...

A.M.: Kérem hölgyem küldjenek valakit, mert félek...

Diszpécser (2): Jól van, kész, várj kicsit, hiszek neked, megértettem, maradj vonalban még egy kicsit, ha tudsz...

A.M. (zokogva): Félek, félek...



2019. június 25., 11:07:53 óra - a hívást átveszi a rendőrség

Rendőr (1): Halló

Diszpécser (2): Halló, rendőrség?

Rendőr (1): Elhaladtak a gát mellett...

Diszpécser (2): Elhaladtak a gát mellett, abból amit értettem. Tegnap rabolták el, ez az ő telefonja.

A.M.: Kérem jöjjenek minél hamarabb...

Rendőr (1): Hova menjünk hölgyem? Mondja csak meg...

A.M.: Tessék?

Rendőr (1): Hova, hova?

A.M.: Nem tudom pontosan, elhaladtunk a gát mellett, de most azt hiszem, hogy Boldban vagyok, mert máshol nem lehetek...

Rendőr (1): Hol? Hol van?

A.M.: Boldban...

Rendőr (1): Boldban? Ááá... Olt megyében?

A.M.: Igen, nézze, nézze, várjon kicsit... Találtam egy címet, Antonius Caracalla sugárút, 9 szám, B1, D.A. ... (nem érthető)

Rendőr (1): Ott maradjon! Maradjon ott. Antonius Caracalla 9, igaz?

A.M.: Jöjjenek gyorsan, mert félek, kérem, kérem!

Diszpécser (2): Folytassa a címet, úgy tűnik egy tömbház...

A.M.: Kérem jöjjenek gyorsan, mert félek!

Rendőr (1): Milyen tömbház van ott? Azt mondta, hogy egy tömbház.

A.M.: Nem egy tömbház, egy ház, van egy kert...

Rendőr (1): Egy ház, rendben, maradjon ott, érkezik egy egység, jó? Diszpécser (2) (ironikusan): Letette...

A.M.: Kérem jöjjenek gyorsan, mert félek tőle, megvert...

Rendőr (1) (parancsolóan): Jó, jó, maradjon ott!

A.M.: Itt maradok, mert nem tudok kimenni, kérem jöjjenek (elkeseredett kiáltás) (...)

A.M. (hallva, hogy a rendőr az állomással beszél, elkezd sírni) Kérem jöjjenek hamar, mert félek, kérem!

Rendőr (1): Hölgyem tegye le a telefont, felveszik Önnel a kapcsolatot és jön a rendőrség, igen?

A.M.: Kérem, jöjjenek gyorsan!

Rendőr (1) (ráförmedve): Igen, jó, jó.

Harmadik hívás (11:12:36)

Diszpécser (1):

Halló, 112, miben segíthetek?

A.M. (kétségbeesett hangon): Hölgyem küldtek valakit? Azt hiszem visszatér és félek, hogy megver…

Diszpécser (1): De beszéltél a rendőrséggel, igaz?

A.M.: Igen, Önnel!

Diszpécser (1): Mit mondott a rendőrség?

A.M.: Azt mondták, hogy küldenek egy egységet, de kérem jöjjenek hamarabb!

Rendőr (2): Halló?

Diszpécser (1): Rendőrség? Visszatért a lány.

Rendőr (2): Igen... hölgyem, mondja hölgyem!

A.M.: Kérem, küldtek valakit ide?

Rendőr (2) (ingerlékenyen): Küldtünk, maradjon ott, mert nem… 2 perc alatt nincs ahogy odarepüljünk, hölgyem. Maradjon ott, jó?

A.M. (elkeseredetten sírva): Jöjjenek kérem, jöjjenek, félek…

Rendőr (2) (gúnyosan): De kitől fél? Halló, kitől fél?

A.M. (sírva): Tőle… megvert…

Rendőr (2): Tőle, de ki ez a személy?

A.M.: Popescu Lucian Gabrielnek hívják!

Rendőr (2): Popescu Lucian. És hol lakik ez ott?

A.M.: Mondtam, hogy Bold, Antonius Caracalla 9…

Rendőr (2): Ott a 9-es szám alatt lakik Popescu ez a Lucian?

A.M.: Nem tudom, találtam egy névjegykártyát, és azt gondoltam az övé lehet.

Rendőr (2): De az övé a névjegykártya?

A.M.: Nem tudom…

Rendőr (2) (ironikusan): Ááá, még ezt se tudod! Jól van, várj most… várj ott, jön az egység két-három percen belül, várj!

A.M.: Kérem maradjon velem vonalban, mert félek… kérem…

Rendőr (2): Nem maradhatok vonalban hölgyem, mert vannak más hívásaink is, maradjon ott, mert jön a rendőrségi egység, biztosan jönni fog, két-három perc, mi a fene? (A háttérben Alexandra sírása hallatszik) A.M. (sírva): Jó…

Rendőr (2): Igen? Nyugodjon meg, nyugodjon meg egy kicsit, jó?

A.M. (elkeseredetten sírva): Félek…!

Rendőr (2): Próbáljon meg megnyugodni, hát… jó? Nyugodjon meg, jönni fog az egység, már úton van…

A.M. (elkeseredve): Jól van, kérem…

Rendőr (2): Hagyja szabadon a vonalat, mert ha tovább vonalban maradunk, az egység nem fog tudni Önnel beszélni.

A.M. (sírva): Jó, jó, igen.

Rendőr (2). Jó.