Trump még az elnökválasztás előtt megkezdené a csapatkivonást Afganisztánból

Donald Trump amerikai elnök még a 2020-as elnökválasztás előtt meg akarja kezdeni a csapatkivonást Afganisztánból - jelentette ki Mike Pompeo külügyminiszter hétfőn egy washingtoni rendezvényen.



A Washingtoni Gazdasági Klub konferenciáján arra a kérdésre, hogy vajon az elnök még a 2020-as választások előtt csökkentené-e az amerikai katonák számát afgán földön, Mike Pompeo azzal válaszolt: "erre vonatkozó utasítást kaptam az Egyesült Államok elnökétől".



Az amerikai diplomácia vezetője szerint Donald Trump egyértelműen úgy fogalmazott: "Vessetek véget a véget nem érő háborúknak, kezdjétek meg a csapatkivonást". Az amerikai diplomácia vezetője optimistának mondta magát, leszögezve, hogy az afganisztáni békéről folytatott tárgyalásokon "valódi előrehaladást" értek el.



Zalmay Khalilzad, az amerikai külügyminisztérium afganisztáni és pakisztáni ügyekkel megbízott különmegbízottja jelenleg is Kabulban tartózkodik, onnan Katar fővárosába, Dohába utazik, ahol a tálibokkal folytatott közvetlen tárgyalások újabb fordulójára kerül sor.



A Washingtoni Gazdasági Klub rendezvényén Mike Pompeo - szintén kérdésre válaszolva - nem zárta ki, hogy egyszer majd induljon az Egyesült Államok elnöki posztjáért.



"Soha nem voltam képes arra, hogy előre megjósoljam, mi lesz a következő munkám, s úgy gondolom, hogy ez érvényes erre a felvetésre is". Majd hozzáfűzte: "ha úgy gondolnám, hogy szolgálhatok, semmi nincs, amit visszautasítanék Amerikáért.



Mike Pompeót Donald Trump elnök egyik legszorosabb szövetségeseként tartják számon az amerikai politikai életben, és senki nem kérdőjelezi meg, hogy a 2020-as elnökválasztásokon is Donald Trumpot támogatja.



Washingtonban bejelentették, hogy egy afgán katona hétfőn agyonlőtt két amerikai katonát Afganisztánban.



Jelenleg mintegy 17 ezer külföldi katona teljesít szolgálatot Afganisztánban. Körülbelül felük, 8500 amerikai katona tagja a NATO vezette afganisztáni Eltökélt Támogatás missziónak, amelynek feladata az afgán erők kiképzése és az afgán biztonsági intézmények kapacitásának kiépítése.