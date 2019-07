Nagy-Britannia - Irán

A Perzsa-öbölbe érkezett a brit haditengerészet Duncan nevű rombolója

A Perzsa(Arab)-öbölbe érkezett a brit királyi haditengerészet Duncan nevű rombolója, hogy segítse a brit zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajók biztonságos átkelését a Hormuzi-szoroson, ahol az iráni Forradalmi Gárda a múlt héten lefoglalt egy brit tartályhajót. 2019.07.29 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit védelmi minisztérium és a közlekedési tárca vasárnap kiadott közös közleményében hangsúlyozta: a szabad hajózás létfontosságú a globális kereskedelmi rendszer és a világgazdaság szempontjából, és a brit kormány eltökélt ennek megóvásában. A 8500 tonna vízkiszorítású romboló egy másik hadihajóval, a Montrose nevű fregattal együtt lesz szolgálatban egy ideig, utóbbinak azonban pár hét múlva véget ér a küldetése.



A Hormuzi-szorosban való biztonságos áthaladás "nemcsak az Egyesült Királyság, hanem nemzetközi partnerei és szövetségesei" számára is rendkívül fontos - fogalmazott a brit védelmi miniszter. Ben Wallace hozzátette, biztosítani kell, hogy a kereskedelmi hajók a nemzetközi jog értelmében szabadon hajózhassanak és biztonságosan kereskedhessenek bárhol a világon.



Emlékeztetett arra, hogy a Hormuzi-szoros alapvető jelentőségű útvonal. Hangsúlyozta, hogy továbbra is keresik a diplomáciai megoldást, de ameddig ez nem születik meg, a brit királyi haditengerészet továbbra is biztosítani fogja a brit zászló alatt közlekedő hajók átkelését a szoroson.



Grant Shapps közlekedési miniszter szintén a szabad hajózáshoz fűződő érdekek jelentőségét emelte ki, és megjegyezte: azért biztosítanak katonai kíséretet a brit lobogó alatt közlekedő hajóknak, hogy garantálják a biztonságos kereskedelmet a térségben.



A tájékoztatás szerint a Montrose nevű fregatt eddig 20 átkelés során - 6200 tengeri mérföldet (11 500 kilométert) megtéve -, 35 hajót kísért át a Hormuzi-szoroson.



A Duncan nevű romboló a Földközi- és a Fekete-tenger térségéből érkezett a Perzsa-öbölbe, ahol idővel, még ebben az évben, a Kent nevű fregatt veszi át tőle a szolgálatot. A Hormuzi-szoros térségéből rövidesen távozó Montrose 2022-ig a Közel-Keleten marad.



Brit tájékoztatás szerint a Hormuzi-szoroson évente 500 milliárd értékű áru halad át, köztük a globálisan forgalmazott nyersolaj 20 és a cseppfolyósított földgáz 25 százaléka. Nagy-Britannia a héten európai irányítású tengerhajózás-védelmi egység létrehozását kezdeményezte válaszul a Stena Impero brit tartályhajó lefoglalására, és arra kérte a térségben brit lobogó alatt közlekedő hajókat, hogy minden esetben értesítsék Londont, ha át akarnak haladni a Hormuzi-szoroson, hogy Nagy-Britannia a lehető leghatékonyabb védelmet biztosíthassa számukra.



A Stena Impero lefoglalása előtt nem sokkal, július elején a brit királyi tengerészgyalogság Gibraltárnál lefoglalta a Grace 1 nevű iráni tartályhajót azzal a gyanúval, hogy Szíriába akart kőolajat szállítani, megsértve az Európai Unió által a szíriai rezsimmel szemben bevezetett szankciókat.